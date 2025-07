Lecsapnál egy Kapu Tibor érmére? Sietned kell, csak ennyi lesz belőle! De sokat fog érni!

Látványos szimbolika

Az érmék előoldalán a Föld és a világűr találkozása, valamint a HUNOR-program logójából ismert csillagképként megjelenő Csodaszarvas lesz látható – egy mitikus és egyben modern tisztelgés a magyar múlt és a jövő előtt.

A hátoldalon Kapu Tibor és Cserényi Gyula félprofilból szerepel, utalva közös küldetésükre és a HUNOR-programban betöltött úttörő szerepükre.

Egy új korszak kezdete

június 25-én Kapu Tibor három társával együtt elindult a Nemzetközi Űrállomásra az Axiom-4 küldetés részeként. 18 napot töltött az űrben, több magyar kísérletet is végzett, majd 2024. július 15-én sikeresen tért vissza. Küldetése nem csupán technológiai áttörés, hanem nemzeti büszkeség is.

45 évvel Farkas Bertalan után ismét magyar űrhajós írta be magát a világűr történetébe. Most pedig ez a történet egy újabb formában is megörökítődik – érmében, emlékben és értékben.