Egy tucat Túró Rudival zárta küldetését Kapu Tibor (videó)

Kapu Tibor a landolás után elsőként a Naplónak beszélt élményeiről. A második magyar kutatóűrhajós elárulta, hogy a visszatérése napján 12 túró rudit evett meg, amit még az indulás előtt készítettek be neki, sőt viccesen azt is hozzátette, hogy akár már holnap útnak indulna újra, most azonban két hét rehabilitáció vár rá, majd újabb két hét, amikor tapasztalatait megosztja a NASA-val, az Axiom Space-szel és a SpaceX-szel. –írta a Tények

Túró Rudival zárta a küldetést Kapu Tibor: már az indulása előtt be volt készítve a desszert

Illusztráció: Shutterstock