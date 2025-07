„Holdvilágképű” asztronauták – ezért puffadt fel Kapu Tibor arca is a Nemzetközi Űrállomáson (videó)

Az űrben az orvosi kezelés és beavatkozás is megváltozik: gondoljunk csak bele, mennyivel nehezebb ott operálni, ahol a szervek gyakorlatilag lebegnek, a vér nem gyűlik össze a gravitáció hatására, és vérátömlesztés esetén még pumpálni is kell! Emellett bizonyos gyógyszerek nem úgy szívódnak fel, mint a Földön, mivel a sejtmembránok megvastagszanak, így például az antibiotikumok hatékonysága is kisebb. A szervezet saját védekező rendszere is alulteljesít.