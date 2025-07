Exkluzív fotók a szabolcsi balesetről! Kettős halál a kanyarban, esélyük sem volt túlélni - megszólalt a polgármester

Lezárták a Fő utcát kedd este Magosligeten. Nagy robajjal borult a tetejére egy gépkocsi a magyar-ukrán határ közelében fekvő, mintegy 300 lelkes településen. Mivel kicsi a település, azonnal sokan összegyűltek. Még mielőtt kiértek volna a fehérgyarmati hivatásos tűzoltók, a helyszínen tartózkodók két embert kiemeltek a járműből. Később kiderült: a kettős halál megrázta az egész falut.

Kettős halál Magosliget Fotó: Openstreetmap



Kettős halál: megrázta a falut az eset

„A járművet az egység áramtalanította. Információk szerint a balesethez mentőhelikopter is érkezett, a hatósági beavatkozás idejére lezárták az érintett útszakaszt” – tette ki a katasztrófavédelem az oldalára. Később a rendőrség érdeklődésünkre ennyit válaszolt: „A baleset körülményeit vizsgálja a rendőrség”.

Megkérdeztük az Országos Mentőszolgálatot is, ugyanis tudomásunk szerint a közeli Sonkádon mentőhelikopter is landolt.