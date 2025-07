Itt mindenki mesterré válik – 20 éves a fazekastábor, ahol minden nap varázslat születik

A kézművesség nem csupán kellemes időtöltés – valójában komplex fejlesztő hatással bír, és szinte észrevétlenül támogatja a gyerekek testi-lelki-szellemi fejlődését.

Kézművestábor Fotó: Sipeki Péter

A szabad alkotás lehetőséget ad a gyerekeknek, hogy kísérletezzenek színekkel, formákkal és anyagokkal. Ez nemcsak a fantáziát ébreszti fel, hanem a kreatív gondolkodást és a „másképp gondolkodás” képességét is fejleszti.

Tematikus táborban töltik idejüket

Immár húszéves hagyományt ápolva az idén is megrendezte fazekas kézművestáborát Gyarmati Judit keramikus-kézműves szakoktató, aki a fazekasság és a kerámiakészítés fortélyai mellett számos kézművestechnikával (textilfestés, mozaikozás, üvegfestés, flitterezés, márványozás, batikolás) is megismerteti a fiatalokat.

Tematikus táborokban a gyerekek egy adott területre koncentrálhatnak, így sokkal mélyebben ismerhetik meg azt a területet, ami érdekli őket vagy amiben szeretnének még jobbak lenni. Például egy kézműves táborban nemcsak alapszinten festenek vagy gyúrnak, hanem különböző technikákat is megtanulnak. A tematikus tábor nemcsak szórakozás, hanem egyben élménydús tanulás, személyiségformálás és közösségi élmény is.