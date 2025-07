Új kormányablak nyílt ebben a szabolcsi városban, sok-sok fotón a régóta várt fejlesztés

– Az, hogy ilyen nagy számról beszélünk, bizonyítja, hogy az elképzelés, amely szerint 14 évvel ezelőtt útjára indítottuk a Kormányablak-hálózatot, sikeresnek bizonyult. Természetesen ez nem a megálmodók dicsérete elsősorban, hanem azoké a dolgozóké, akik megvalósították, akik először kezdtek a közigazgatás ezen részén dolgozni, képezték magukat, ők az igazi letéteményesei a sikernek. Egy nemrég készült felmérés szerint az utóbbi évtizedek legfontosabb változtatásaként a választópolgárok legnagyobb része a közigazgatás átszervezését jelölte meg és ezt támasztja alá az is, hogy az ügyfelek elégedettségi szintje rendre 80 százalék feletti. Az pedig, hogy itt az önkormányzat épületében kap helyet a Kormányablak és hogy az önkormányzat jelentős segítségével jött létre, az a szívemnek különösen kedves. Amikor 2024 januárjában megkezdte a munkáját a Közigazgatási- és Területfejlesztési Minisztérium, tehát amikor az önkormányzatok és a területi közigazgatás egy minisztériumba kerültek, azt az álmot fogalmaztuk meg, hogy a területi közigazgatás és az önkormányzatok ne csak egymás mellett éljenek, ne csak egymásra legyenek utalva, hanem működjenek is együtt. Én itt Mándokon ennek a szimbólumát is látom