Átszállás nélkül a Balatonra Szabolcsból: különleges videón a nem mindennapi vonatozás

A MÁV-csoport nyári menetrendje azt jelenti, hogy a turisztikai célpontok irányába sűrűbb indulással és nagyobb kapacitásokkal közlekednek a vonat- és buszjáratok. Bővült Budapest és a Balaton között a vonat kínálat, de a tó térségébe az idén nyáron könnyebb eljutni a Dunántúlról is, amiképpen a Dél-Alföld és a főváros között is új, a korábbiaknál magasabb komfortú közvetlen vonatokat biztosít a MÁV-csoport. Így akár Nyíregyházáról, de még Záhonyból is közvetlenül, átszállás nélkül lehet eljutni a Balaton északi vagy akár a déli partjára is.

Több közvetlen vonat is megy a Balatonra vármegyénkből

Közvetlen vonat kígyózik a Balatonra

Az idén is közlekedik naponta közvetlen vonat a Balatonhoz. Az Aranypart Expressz (Záhony-Fonyód) érinti Debrecent is, emellett a vonat mellett közlekedik szintén naponta a SZABOLCSI TEKERGŐ Expressz (Záhony - Zánka-Erzsébet tábor), valamint hétvégente a PANORÁMA Expressz is (Nyíregyháza-Siófok). A Public Transport Fan-PTF facebook oldalán pedig különleges videón lehet megnézni, hogy kígyózik a vonat Nyíregyháza és Siófok, Záhony és Fonyód, vagy éppen Záhony és Zánka között. Ezen a csatornán többek között olyan videók találhatóak még, amik jelenleg is közlekedő vagy megszűnt járatokat, vonalakat mutatnak be, de akadnak közlekedési járművekről, eseményekről és látnivalókról készült videók is.

A kiemelt balatoni vonatokra – minden InterCity és expresszvonatra – távolsági utazás esetén helyjegy váltása kötelező! A helyjegyeket érdemes több nappal az utazás előtt megvásárolni. A helyjegy váltása az országbérlettel-, vagy Magyarország24 napijeggyel utazók számára is kötelező a kijelölt szakaszokon. Minden korábbinál több klimatizált járművel várják az utasokat, melyről már előzetesen, a jegyvásárlás során lehet tájékozódni, a hópihe piktogram jelzi a klímás szolgáltatást a MÁV-csoport menetrend keresőjében.

Zsúfoltság, klímahiba vagy rendkívüli helyzet esetén szükség szerint mentesítő autóbuszok segítik az utazást. Az InterCity-járatok fedélzetén utazó takarító figyel a tisztaságra. Az Utasellátó étkezőkocsi-szolgáltatását a déli, a bisztrószolgáltatást pedig az északi parton vehetik igénybe az utasok. Nem feledkeztek meg a házi kedvencekről sem – őket is várják helyjegyes járatokon is!