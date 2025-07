Egyre jobban félnek ezeken a szakaszon Szabolcsban! Pofátlan autósok és harci kutyák tartják rettegésben az erre közlekedőket

Sajnos vannak még ezen kívül más problémák is! Mi is járunk biciklizni a tározó töltésen, sajnos találkoztunk már gazdátlan agár kutyákkal és gazdás harci kutyákkal is, a gát melletti Kraszna - parton futtatja a gazdája! Így már nem biztonságos a kerékpárút, sajnos sok a felelőtlen állattartó, arra nem gondolnak, hogy a kutya megtámadhatja a biciklizőket, és gyerekekkel is járnak biciklizni, csoda hogy eddig nem történt baj!