Sokan rosszul értelmezik ezt a KRESZ-táblát, pedig durva büntetés is járhat érte. Vagy mégis van kibúvó?

A hatóság igen sok csekket oszt ki, mert sokan nem tudják, hogy mit is jelent valójában a „mindkét oldalról behajtani tilos, kivéve célforgalom”-tábla. A kör alakú, piros szegélyes, fehér KRESZ-tábla önmagában azt jelenti, hogy az adott útszakaszra mindkét irányból behajtani tilos.

Behajtani csak céllal: ezt jelenti ez a KRESZ-tábla

A KRESZ-tábla jelentése

Ha van egy kis kiegészítő „kivéve célforgalom” tábla is alatta, akkor már más a helyzet. Ha a jármű úti célja a mindkét irányból behajtani tilos táblával és kivéve célforgalom kiegészítő táblával jelzett útszakaszon van, akkor behajthat a jelzett útra. De nem azért, hogy ott furikázzon, vagy kikerüljön egy dugót, lerövidítse az utat, hanem a kulcsmozzanat: meg kell állni az útszakaszon. Az a célja, hogy oda megy, nem csak áthajt rajta: például ott lakik, ismerősökhöz megy látogatóba, vagy van ott egy üzlet, ahol vásárolni szeretne.

Ez alól a szabály alól mentesül például a mozgáskorlátozott kártyával rendelkező sofőr, aki bemehet a behajtani tilos KRESZ-táblával jelzett útra is legfeljebb 20 km/óra sebességgel, vagy közlekedhet és várakozhat Gyalogos övezetben valamint a Gyalogos és kerékpáros övezetben, járdán akkor is megállhat, ha a megállást jelzőtábla vagy útburkolati jel nem engedi meg, vagy például várakozhat olyan helyen is, ahol a várakozást jelzőtábla tiltja.

Átsuhanni tilos, megállni lehet

Ugyanilyen szabály érvényes a lakó- pihenőövezetre is. Ahogy már írtunk róla, mindennapos eset, hogy Nyíregyházán a Bánki Donát utcát használják sokan a Korányin lévő körforgalom kikerülésére. Azonban behajtani nem lehetne mindenkinek, a KRESZ-szabály kimondja: csak céllal. Büntetés is járhat a szabálysértőknek, gyakran figyeli a rendőrség ezt a szakaszt is.

A lakó-pihenő övezet tábla rengeteg szabályt fog össze, amit sajnos nem sokan ismernek, pedig a KRESZ ezt is tartalmazza.

Lakó-pihenő övezetbe csak a következő járművek hajthatnak be:

kerékpár,

az ott lakókat vagy az oda látogatókat szállító személygépkocsi, a személygépkocsi kivételével a legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsi, a betegszállító gépjármű, motorkerékpár, a motoros tricikli és ezekhez kapcsolt pótkocsi, segédmotoros kerékpár, állati erővel vont jármű és kézikocsi, a kommunális szemét szállítására szolgáló jármű, továbbá az oda áruszállítást végző legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi,

az ott lakók és oda költözők költöztetését végző tehergépkocsi,

az oda látogatókat szállító autóbusz,

az oda építő- és tüzelőanyagot szállító tehergépkocsi és hozzákapcsolt pótkocsi,

az út és közmű építésére vagy fenntartására, köztisztasági, rendvédelmi, betegszállítási, közegészségügyi feladat, illetőleg postai gyűjtő- és kézbesítő szolgálat ellátására szolgáló jármű, ha ez feladata ellátása érdekében elkerülhetetlen,

a mozgáskorlátozott személy által vezetett vagy az őt szállító jármű és annak vezetője.