Mi már tudjuk, meddig tart még az őskáosz az M3-as autópályán

Ahogy arról folyamatosan beszámolunk, sok helyen van torlódás a sztrádán, de a közlekedést újabb és újabb forgalmi akadályok nehezítik. Akik a főváros felé vagy akár az országhatár felé szeretnének menni az M3-as autópálya előnyeit kihasználva, gyakran találkozhatnak hátrányokkal is. Utánajártunk, hogy meddig tartanak még a felújítási munkálatok.

Még tart az M3-as autópálya több szakaszán is a forgalomkorlátozás

Fotó: útinform.hu

Az idén 2,2 millió négyzetméteren újul meg a sztráda, a karbantartási munkálatok miatt komoly forgalmi fennakadások várhatók még mindig az M3-as autópálya több szakaszán is. Ezért érdemes korábban elindulni, előre tájékozódni, és legalább egy félóra plusz utazási idővel számolni. Forgalomkorlátozások az M3-as autópályán mindkét menetirányát érintik, közölte a MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., és felhívták arra is a figyelmet, hogy a munkaterületeknél 60 kilométer per órás sebességkorlátozás lép életbe, egyes szakaszokon pedig váltakozva zárják majd le a külső és belső sávokat.

Ezt kéri a nyíregyházi városgondnok az M3-as autópálya felújítása miatt

Bordás Béla nyíregyházi városgondnok nap mint nap találkozik kisebb-nagyobb balesetekkel a városban és azon kívül is. Folyamatosan a körültekintő és biztonságos közlekedésre szólít fel mindenkit, hiszen a forgalomkorlátozások helyén többször is volt már ütközés.

– Hetek óta tartanak a pályafenntartási munkálatok és javítások forgalomkorlátozások mellett, időnként a leállósávban halad a forgalom. A belső pályasáv több helyen le van zárva, le van szűkítve az ott folyó munkálatok idejére. Vegyék komolyan a gépjárművezetők a sebességkorlátozásokat és a kihelyezett kereszttáblák utasításait. Sokkal nagyobb körültekintéssel és figyelemmel közlekedjen mindenki, bármerre is autóznak – hívta fel a figyelmet Bordás Béla, és nyomatékosította: az út- és látási viszonyokat mindig figyelembe kell venni, senki ne rutinból vezessen az autópályán sem, érdemes indulás előtt tájékozódni az aktuális forgalmi helyzetről.

Mivel munkálatok több helyszínen is vannak, ezért összeszedtük, hogy hol és meddig kell számítani forgalmi akadályra.