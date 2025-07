Most jön az igazi őskáosz az M3-ason? Holnaptól se fel, se le Nyíregyháza felé, jól gondolja át merre indul el

Ahogy arról folyamatosan beszámolunk, sok helyen van torlódás a sztrádán, de a közlekedést újabb forgalmi akadályok nehezítik. Akik a főváros felé vagy akár az országhatár felé szeretnének menni az M3-as autópálya előnyeit kihasználva, szombattól még nagyobb hátrányokkal is találkozni fog.

Az M3-as autópálya karbantartása még most is zajlik

Fotó: MW-archív

Az M3-as autópálya lezárt csomópontja

Nagyszabású karbantartási munkálatok miatt komoly forgalmi fennakadások várhatók továbbra is az M3-as autópálya több szakaszán is. Folytatódik a gyorsforgalmi utak felújítása Nyíregyháza és Nagykálló térségében is. A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. tájékoztatása szerint forgalomkorlátozásra kell számítani az M3-as autópályán Nyíregyháza közelében a tervek szerint július 19-től.

A munkálatok ideje alatt lezárják az alábbi utakat: az M3 országhatár felé vezető oldalon a gyűjtő-elosztó pályát

a 234-es km-nél lévő Nagykállói úti csomópont országhatár felé vezető oldal le- és felhajtó ágát

A zárások ideje alatt az alábbi útvonalakon lehet közlekedni:

Az M3 autópálya országhatár felé vezető oldaláról a kihajtani a 234-es km-nél kialakított ideiglenes kihajtón lehet a gyűjtő-elosztó pályára a 403-as főút irányába.

M3 autópálya Budapest irányból lehajtó irány Nagykálló felé: M3 országhatár felé vezető oldal - 403-as főút - 41-es főúti körforgalom - 403-as főút

M3 Budapest felé vezető oldal gyűjtő-elosztó pálya Nagykállói csomópont lehajtó – Kállói / Nyíregyházi út (4911-es jelű út).

• A kijelölt terelőút az M3 autópálya felé (felhajtó irány):

- Nagykálló irányából Záhony felé: Kállói / Nyíregyházi út (4911-es jelű út) - M3 autópálya főváros felé vezető oldal 227-es csomópont - 4-es főút - M3 autópálya országhatár felé vezető oldal 234-es km-nél lévő csomópont - 403-as főút.

- Nagykálló irányából M3 autópálya Vásárosnamény felé: Kállói / Nyíregyházi út (4911-es jelű út) - M3 bal pálya 227-es csp. - 4. sz. főút - M3 ap. jobb pálya.

A forgalomkorlátozások várhatóan 2025. július 25-ig lesznek érvényben.

A munkavégzések időpontjai, a forgalomkorlátozások az M3-as autópályán az időjárástól, a logisztikai szervezésektől és egyéb más külső körülményektől függően módosulhatnak.