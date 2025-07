Figyelem! Aszfaltozás bénítja az M3-as autópályát

Az M3-as autópályán, a Vásárosnamény felé vezető oldalon, a 35-ös és a 38-as km között aszfaltoznak, 16.00 óráig a belső sávot lezárták, 3 km hosszú kocsisor alakult ki! – írja az utinform.hu.

M3-as: aszfaltoznak Forrás: MW-Archív

M3-as: még tartanak a felújítási munkák

A napokban írtunk arról, hogy folyamatosan karbantartási munkálatokat végeznek, hogy minél jobb minőségűek legyenek a sztrádák. Ezért az M3-as autópálya több szakaszán is kell forgalomkorlátozásra és csomópontlezárásra számítani.

Mint ismert, az idén 2,2 millió négyzetméteren újul meg a sztráda, a karbantartási munkálatok miatt komoly forgalmi fennakadások várhatók még mindig az M3-as autópálya több szakaszán is. Ezért érdemes korábban elindulni, előre tájékozódni, és legalább egy félóra plusz utazási idővel számolni. Forgalomkorlátozások az M3-as autópályán mindkét menetirányát érintik, közölte a MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., és felhívták arra is a figyelmet, hogy a munkaterületeknél 60 kilométer per órás sebességkorlátozás lép életbe, egyes szakaszokon pedig váltakozva zárják majd le a külső és belső sávokat.

Néhány időpontot is felvillantunk újra, melyek elárulják a munkálatok befejezésének várható időpontját is: