M3 - aki útra kel, erre figyeljen: terelés, lezárás, dugó - ezek a legfrissebb sztrádainfók!  

- Vásárosnamény felé a 168-as és a 174-es km közötti szakaszt lezárták burkolatfelújítás miatt. A forgalmat az ellenkező oldalra terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. A munkálatok idejére a 171-es km-nél található Polgár pihenőt is lezárták.

- burkolatfelújítási munkákat kezdtek Görbeháza térségében is. A 183-as és a 185-ös km között Vásárosnamény felé a belső sávot zárták le.

-Vásárosnamény felé vezető oldalon, A 204-es és a 205-ös km között egy baleset nyomán jelentősen megrongálódott a burkolat, a belső sávot lezárták a forgalom elől.

- Új terelést építettek ki Vásárosnamény irányába, a 234-es km-nél lévő Nyíregyháza-kelet csomópontnál, ahol a felhajtóágat és a kollektor ágat illetve a 403-as főúti csomópont lehajtógát is lezárták. A Budapest felé vezető oldalon, a 403-as főúti csomópontban lezárták a lehajtóágat

– számolt be minderről az Útinform. Portálunk az elmúlt napokban is folyamatosan kísérte az M3-as sztráda híreit. Erről is írtunk: Bombahír a szabolcsiaknak: háromsávos lesz az M3-as autópálya.