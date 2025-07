Majdnem elütötték a kutyust Nyíregyházán, de egy hölgy közbelépett

Kedves Lakosok! Akik a körút Kert utcai részén közlekedtetek, nem hiszem el, hogy senki sem foglalkozott a kiskutyával, aki ott rohangált ezen a forgalmas úton! Senkinek nem jutott eszébe – ha már beletapostam a fékbe –, akkor ki is szállok és megpróbálok tenni valamit. Azalatt a fél perc alatt, amíg kiugrottam a kocsiból, hogy felszedjem szegényt (pedig nem, nem az enyém volt) hárman is majdnem elütötték! Belegondoltok ilyenkor, hogy akár a gyereketek is kerülhet ilyen helyzetbe? Mert elég ha kihúzza a kezét a kezetekből és elrohan, vagy elfordultok 20 másodpercre?

Na egy kutya pont ilyen! Nem mellesleg érző, gondolkodó lény. Nem egy tárgy, amibe bele lehet rúgni vagy átgázolni rajta!

Egy kicsit több empátiát, és kevesebb egót kellene magatokba szívni!

Ha már csak annyit elérek a várhatóan sok negatív vélemény után, hogy legközelebb ilyen helyzetben legalább az egyik olvasó a segítséget választja a lesz*rom tabletta helyett, már megérte nekem ez a poszt.

A kutyus egyébként jól van, a gazdija is pikk-pakk meglett chip olvasással!