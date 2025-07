Mandala Nyár: Pááá, kisaranyom, páá...

Pááá, kisaranyom, páá, nem zavarom, páá, csak elhagyom, páá...; - Kérem, én 27 évig szolgáltam a Gróféknál. - Beszéljen, Hyppolit, mit szokott ilyenkor csinálni a Gróf? - A Gróf ilyenkor semmit se csinál; - Szegény állatok... - Csak te ne sajnáld a lovat, annak az a szakmája...; - El is felejtettem mondani, hogy felvettem egy inast. - Inast? - Igen, meg akartalak lepni vele. - Sikerült; A hagymához is hagymát eszek. A halat pedig késsel fogom enni. Két késsel – íme, néhány legendás részlet Zágon-Nóti-Eisemann: Hyppolit, a lakáj című zenés vígjátékából, amelyet a Mandala Dalszínház június 24-én este fél kilenctől mutat be a Sóstói Múzeumfaluban.

Mandala Nyár: a Hyppolit, a lakáj garantált szórakozást ígér Fotó: Mandala Dalszínház



Mandala Nyár: vígjátékok hete

Az egyszerű sofőr, Schneider Mátyás fuvarozási vállalkozása hirtelen nagyon sikeres lesz. A család gyorsan meggazdagodik, egy nagy villába költöznek és tulajdonképpen azt sem tudják, hogy mihez kezdjenek rengeteg pénzükkel. A feleség úgy gondolja, hogy mint minden gazdagnak, nekik is jár egy lakáj, így aztán szerződteti Hyppolitot, aki elkezdi rákényszeríteni az egyébként egyszerű családra azokat a szokásokat, amelyeket az arisztokrata családoknál látott.

– Ez egy olyan klasszikus, amelyet Mikó István Jászai-díjas érdemes és kiváló művész nem pusztán rendezett, hanem szerepel is a zenés vígjátékban. Egyébként nem ez az egyetlen produkció a Mandala Nyár e heti műsortervében: a Csillagfény Produkció is csatlakozik a programokhoz – a Jövőre Veled ugyanitt című romantikus vígjátékot július 26-án mutatják be. E darabban szerepel Körtvélyessy Zsolt, Váry Károly, Türei Márk és Kovács Lotti – közölte Bódis Gábor, a Mandala Dalszínház ügyvezetője.