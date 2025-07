Családosok, figyelem: itt az új utazási könnyítés, amire régóta vártunk!

Tavaly márciusa óta már minden 14 év alatti gyermek ingyen utazhat a belföldi vonatokon és helyközi buszokon. A személyi igazolvány bemutatása már nem kötelező az ingyenes utazás igazolásához a MÁV és a Volán távolsági járatain, így egyszerűbben vehetők igénybe a kedvezmények.

A MÁV könnyített az utazási feltételeken

Fotó: MW-archív

Mindig nagy stressz a szülőknek, ha több kiskorú gyermekkel indulnak el nyaralni. Biztos, hogy minden szükséges ruhát becsomagoltunk, megvan minden játék, gyógyszer, töltő, pénztárca, bankkártyák, és az iratok is? Most azonban egy kis könnyítést jött. A MÁV-csoportnál jelentősen egyszerűsödött a 14 éven aluli gyermekek díjmentes utazásának igazolása a vonatokon és a helyközi buszokon. Az eddigi gyakorlattól eltérően, mostantól elegendő a gyermek diákigazolványának másolatát bemutatni a díjmentes jegyváltáshoz és az életkor igazolásához.

MÁV az utasokért

A változtatás célja, hogy megkönnyítse a családok utazását és csökkentse az adminisztrációs terheket - tájékoztatott a MÁV. Eddig a 14 éven aluliaknak személyazonosító okmányt vagy egyéb, életkorukat hitelt érdemlően igazoló dokumentumot kellett felmutatniuk, ami sok esetben nehézséget okozott a diákigazolvánnyal utazó gyermekek számára.

Figyelem, a helyi közlekedésben továbbra is a személy igazolványt kell bemutatni, valamint kedvezményre jogosultságot sem lehet a másolattal igazolni!

Az új szabályozás értelmében a diákigazolvány másolata – legyen az nyomtatott vagy elektronikus formában, például okostelefonon tárolva – teljes mértékben elfogadottá válik a díjmentes utazás jogosultságának ellenőrzésekor.

Ez a rugalmasabb megoldás különösen a nyári utazások idején jelent majd könnyebbséget a családok és a gyermekek számára. Ez az egyszerűsítés hozzájárul ahhoz, hogy még többen válasszák a környezetbarát és kényelmes vasúti utazást a nyári időszakban is. Ahogy már írtunk róla, akár közvetlen járattal is el lehet jutni Záhonyon, Nyíregyházán, Budapesten át haladó 100-as vonalon a Balaton északi vagy akár a déli partjára is. Az Aranypart Expressz (Záhony-Fonyód) érinti Debrecent is, emellett a vonat mellett közlekedik szintén naponta a Szabolcsi Tekergő Expressz (Záhony - Zánka-Erzsébet tábor), valamint hétvégente a PANORÁMA Expressz is (Nyíregyháza-Siófok). Így már az átszállással sem kell küszködnie a családoknak, ha a magyar tengerhez tervezik a nyaralást.