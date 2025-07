Egy talp, ami megvakíthat

A Winetou-regényeken pallérozódott férfiaknak még ma is összefut a nyál a szájában, ha a prérin grillezett medvetalpról esik szó. A mackó e nemes – bár eredeti élőhelyén manapság gyakorta halált osztó - testrészének pecsenyéjével talán csak a bölénypúpé vetekedhet – legalábbis az indián regények szerzője, Karl May szerint.

Medvetalp: veszélyes növény

Medvetalp – tíz éve bukkant fel a vármegyében

Teljesen más a helyzet az időről-időre az érdeklődés fókuszába kerülő kaukázusi medvetalppal, amelynek égési sérülésre emlékeztető, szörnyű tüneteiért ez az erősen mérgező növény a felelős. Az akár vaksággal is fenyegető, de minden esetre durva bőrproblémákat okozó özön növény faj több, mint 10 éve bukkant föl Szabolcs-Szatmár-Beregben, konkrétan Gergelyiugornyán. A növényvédelmi szakember elmondta: nem újdonság a Tisza-parti "lelet". A növényvédelmi felügyelők ugyanis már közel másfél évtizede végzik az ártalmas invazív növények, köztük is kiemelten a veszélyes medvetalp földerítését megyénkben. Ahol megtalálnak efféle növényeket, azokat nyomban elszigetelik, izolálják. Ez történt korábban Gergelyiugornyán is, ahol lakossági bejelentést követően szakemberek azonosították a veszélyes jövevényt, a hatóság pedig megtette az elsődleges intézkedést. Miként az ország közepén és nyugati részén terjedő kaukázusinak, a Sosnowszky medvetalpnak az érintése is veszélyes, apró szőrei révén heveny bőrgyulladást, fényérzékenységet okozhat, melyek nyomán komoly égési sérülés szerű tünetek jelentkeznek a bőrünkön.

Hólyagossá égetett bőr

A Sosnowszky-, és mérgesebb rokona a Kaukázusi medvetalp a zellerfélék családjába tartozó, ernyős virágzatú, évelő, többméteresre növő özönnövény. Temérdek furokumarint tartalmaz, amely a bőrre kerülve erősen fényérzékennyé teszi az érintett bőrfelületet, ami UV-sugárzás nyomán kipirosodik, viszket, és 1-2 napon belül égési sérülésekre emlékeztető hólyagok jelennek meg rajta. A növénnyel érintkezés után a bőrfelületet azonnal mossuk le szappanos vízzel és óvjuk a fénytől. Orvosi kezelés nélkül maradandó károsodást, például szembe kerülve vakságot okozhat. Hazánkba Kárpátaljáról kerülhettek be magjai a Tisza-mentén. Gergelyiugornyán 16 éve találtak több példányt, ami nem kerülte el a megyei növényegészségügyi hatóság figyelmét sem.

Virágzása idején veszélyes, viszont egész nyáron virágzik. E túlélőművész növény kiirtását nehezíti, hogy rendkívül invazív faj, s ha kivágják, újra kihajt és regenerálódik. A Kaukázus vidékéről Európába a 19. században telepítették be dísznövényként. Figyelemreméltó szaporodóképességének és igénytelenségének köszönhetően gyorsan kiszabadult a kertekből, és mára szinte az egész kontinensen elterjedt. Hazánkat többé-kevésbé elkerülte, bár a Tisza egyes szakaszain, illetve Keszthely környékén már sűrűbben előfordul.

Általában 2–5 méter magasra nő meg, ritkán a 7 métert is elérheti. A liláspiros foltokkal tarkított, vaskos szár és a levélnyél üreges. A szár átmérője 3–10 cm, az 1-2 méter széles levelek páratlanul szárnyaltak mély bemetszésekkel osztottak. A nyár végéig nyíló sok kicsi, fehér virág csomókban helyezkedik el a 80 cm átmérőjű ernyős virágzaton. A termése 1 cm hosszú, ovális alakú, lapos. A magvak ősszel érnek meg, egy növény több százezer termést hozhat. Erősen invazív faj, az összes többi növényt kiszorítja az adott területről.