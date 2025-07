Még a szőlőleves papírzsepi is kellett nekik! Ismét autót törtek fel ezen a környéken!

Az eset az Érkertben, a Toldi utca elején, egy nagy parkolóban történt. A jármű egy sötétkék Nissan Micra volt. A hölgy szemtanúkat keres, hátha valaki látott valamit.

„Ma, szombaton, délelőtt 10 és délután fél 5 között történt a betörés. Jó pár dolgot elloptak, többek között a gyermekeim ruháit és egyéb személyes tárgyakat. A legbosszantóbb az volt, hogy a szerencsétlen gyújtókulcsra is rámentek, és még egy fél csomag papírzsebkendőt is elvittek – ami ráadásul már egyszer beázott szőlőlében” – írta.

Ha bárki látott valamit, nagyon megköszönné, ha jelzi.

Egy kommentelő hasonló tapasztalatokról számolt be: „Nekünk is céges autót törtek fel ugyanitt, és nem kis értékű felszerelést vittek el. Feljelentést tettünk, nyomoztak is, de sajnos nem lett eredménye. Kívánom, hogy ezúttal legyen szemtanú!”