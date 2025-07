Hihetetlen kommentcunamit indított el a nyíregyházi műtárgyszakértő, Megyesi Balázs posztja

Ahogy azt már többször megírtuk, Nyíregyháza a szíve csücske a Kincsvadászok elismert szakértőjének. Megyesi Balázs ezer szállal kötődik vármegyénkhez, már sokszor mesélt gyerekkoráról, és élményeiről.

Rengetegen kedvelik Megyesi Balázst, a nyíregyházi műtárgyszakértőt

Fotó: TV2

Megyesi Balázs és a nyíregyháziak

Nemrég a közösségi oldalára is kiírta, hogy Nyíregyháza mellől, Orosról származik, ahol sokat beszélgetett idős emberekkel, közülük többen felengedték a padlásukra, ahol számos érdekes tárgyat talált a rossz szenes vasalótól a törő nélküli mozsáron át régi fényképekig. A szobájába száznál is több régi tárgyat gyűjtött. Később felfigyelt édesapja művészeti albumaira, amelyekbe gyerekfejjel belerajzolt. Édesapja elvitte kiállításokra is, megfogta a művészet, el is döntött, hogy festő vagy restaurátor lesz. Katolikus gimnáziumba járt, de lázadt a keretek ellen, mert művész szeretett volna lenni. Keresett egy festőt, így lett a kvázi magántanára Madarassy György. Rajzolt, festett, de az igazság az, hogy nem volt túl szorgalmas. Ezért a tanára azt javasolta neki, legyen inkább művészettörténész vagy műkereskedő.

Megyesi Balázs nyíregyházi műtárgyszakértő tényleg hihetetlen népszerűségnek örvend vármegyénkben, hiszen több százan írtak a poszt alá. Ilyen hozzászólások érkeztek nagyon sok nyíregyházitól is:

Balázs maga műkincskereskedőnek született folytassa tovább tevékenységét, mi meg szívesen ülünk a tv képernyő elé a"Kincsvadászok"műsorát végignézni.

Balázs nagyon tisztelem a tudásodat, amely elképesztő memóriával, precizitással is párosul.

A szabolcsi gyökerei! Igen! Mindig megdobogtatja a szívünket! Gratulálok! Szeretettel és örömmel nézem a képernyőn keresztül! Isten kísérje életútját!

Kedves Balázs! Követem a műsort. A sors keze a Gyuri bácsié volt. Látatlanba is irányította az útját. És mindannyiunk örömére egy jól képzett, nagy tudású műtárgy, műkincskereskedő. Vonzódom a régi értékekhez. Gyermekkoromban voltak kincseim, a véletlenek során találtam, vagy idős nénik nekem adták ami tetszett. Telt múlt az idő sok mindent elajándékoztam. Akkor vidéken nem volt ezeknek a tárgyaknak ilyen szeretete. Na aztán itt Pesten, jóval később jártam, láttam Szép értékeket is. Gratulálok a nagy lexikális tudásához, ami egy érték! Sokat lehet tanulni belőle!

Értéket ad át Balázs, iszonyat profizmussal- a gyerekeimmel együtt hallgatjuk a szakvéleményét és vég nélkül tanulunk. Köszönjük!

Vagy a nyíregyházi levegőben van valami, vagy nyíregyházi van a levegőben. Most maradjunk a Földön! Büszkeséggel olvastam a sorokat nyíregyháziként! Gyuri bácsi megmondta a tutit, üdvözletem neki! Gratulálok!

Ön borzasztó nagy tudással rendelkezik, amelyet viccesen, érthetően a laikus ember számára is emészthetően ad át. Ugyanakkor sugárzik Önből az emberek, tárgyak iránti tisztelet, szeretet és alázat. Kivételes és tiszteletre méltó egyéniség

Kedves Balázs! Évtizedekkel ezelőtt, amikor együtt táboroztunk, már akkor beszéltél ebbéli vágyaidról. Örülök neki, hogy teljesült és azt csinálod, amit gyermekkorodtól fogva szerettél volna! További sikeres "kutakodást" kívánok neked, hogy a múlt értékes kincsei ne a szemétdombon végezzék! Szeretettel üdvözöllek Nyíregy másik oldaláról a családoddal, testvéreiddel együtt!

Micsoda szép történet, Balázs! Nagyon jó volt olvasni, honnan indultál, és hogyan formált téged az otthoni környezet, az idős emberek emlékei, a régi tárgyak világa és persze az Édesapád hatása. A padlások kincsei és a belerajzolt művészeti albumok, ezekből látszik, hogy már gyerekként is különleges szemmel nézted a világot.