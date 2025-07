„Már csak azt vette észre, hogy kettécsuklott a gép alattam” – megszólalt a traktor vezetője a piricsei halálos motorbaleset után

Napokkal a piricsei halálos motorbaleset után is az ott készült horrorisztikus felvételekről beszél a fél ország. Szombat délután stábunk is a tragédia helyszínén volt, ahol a roncsok szavak nélkül is beszéltek. A motoros valószínűleg nem tartotta be a sebességhatárt, mert olyan erővel csapódott a kanyarodó traktorba, hogy a mezőgazdasági vontató gyakorlatilag kettészakadt, a kétkerekű jármű pedig darabokra forgácsolódott. Vezetője, az – információink szerint – 42 éves, háromgyermekes encsencsi férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az időben megkezdett újraélesztés ellenére nem lehetett megmenteni az életét. A motoros felesége zokogva simogatta a roncsokat, és megtörten ölelte magához halott kedvese bukósisakját. A megrázó esetről ebben a cikkünkben számoltunk be részletesen.

Motorbaleset Piricsén: a traktor vezetője szerint a motoros minimum a megengedett sebesség duplájával csapódott bele a mezőgazdasági vontatóba

Fotó: Sipeki Péter

Motorbaleset: megszólalt a traktor vezetője

Lassan araszoltam kifelé, ahogy megláttam a nagy sebességgel közeledő motort, megálltam. Aztán már csak azt vette észre, hogy kettécsuklott a gép alattam

– mondta a traktor vezetője a Tények riporterének. A férfi hozzátette: a motoros legalább százzal száguldott. A tankja az ütközés során elrepült, majd kigyulladt, a segítségükre siető piricseikkel közösen húzták félre a motoros testét. Ők és a mentőszolgálat szakemberei is sokáig küzdöttek az életéért – mindhiába. Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője elmondta: