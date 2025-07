Egy hét után sem csillapodnak a kedélyek - a brutális baleset visszhangja (fotókkal)

„Engedjük meg a családnak és a barátoknak, hogy nyugodtan gyászoljanak! Nem kell tetézni a fájdalmukat azzal, hogy percenként újabb poszt jelenik meg erről a szörnyűségről, ahol újra és újra láthatják a roncsokat, amiben elveszítették azt, akit szerettek!

Volt részem benne és a pokolba kívántam mindenkit, aki önző módon, napokon keresztül ezen csámcsogott”.

„Mindenki sajnálja a motorost és a családját, én is. De gondoljunk egy pillanatra a traktorosra is, biztos ő sem úgy kelt fel aznap reggel, hogy most részese lesz egy halálos balesetnek. Sok erőt kívánok minden érintettnek!”

„Lehet osztani az észt, hogy ki hova kanyarodott, mekkora sebességgel ment... De ez sem a holtat nem támasztja fel, sem a hátramaradottaknak nem nyújt vigaszt! Az élet törékeny, elég egyetlen perc, hogy örökre megváltozzon... Vigyázzunk egymásra, hisz mindenkit hazavárnak...”