Személyesen győződtünk meg róla: a nyírbátori munkásszálló eléri a 2-3 csillagos szállodai színvonalat (fotókkal, videóval)

– A munkásszálló szót hallva eszünkbe jut egy épület emeletes ágyakkal, zsúfolt szobákkal. Az a múlt, ez az épület pedig azt mutatja meg, hogy a már nem tömegszállásokról beszélünk, hanem olyan kulturált körülményekről, ahol a dolgozó – legyen akár kék- vagy fehérgalléros – ki tudja pihenni magát. Ezek a két-, háromágyas kvázi minigarzonok erre tökéletesen alkalmasak – mutatott dr. Czomba Sándor a több mint 970 millió forintos beruházással Nyírbátorban megépült négyszintes, magas műszaki tartalommal elkészült ingatlanra.

Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár a nyírbátori munkásszálló átadásán

Fotó: Sipeki Péter

Több mint munkásszálló épült Nyírbátorban

A foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár a csütörtöki ünnepélyes átadáson kifejtette, munkanélküliségből adódó kihívások teljesen mást jelentettek 2010 környékén, s jelentenek most 2025-ben, amikor egyszerre van jelen a munkanélküliség és a munkaerőhiány is.

– A munkáltatóknak elég nehéz hadra fogható, szakképzett munkaerőt találni, s Nyírbátor térsége is ilyen terület. A következő időszak sem lesz egyszerű, mert mi magyarok szeretünk onnan nyugdíjba menni, ahol születtünk. Ez respektálható is, azonban a munkaerőpiac annyira már nem szereti.

A munkahelyeket kell lehetőleg oda vinni ahol a munkáskéz rendelkezésre áll, így a mobilitási problémák enyhülnek, ha meg nem is oldódnak.

A munkásszállók építése az egyik jó válasz erre. A magyar kormány 2017 óta hat, a tavalyival együtt már hét alkalommal írt ki pályázatot munkásszállók építésére, mert ezek a fejlesztések a munkaerőpiacon jelentkező mobilitási gondokat enyhíteni tudják. Minden ilyen beruházás fontos számunkra, bízom benne, hogy hamarosan magyar munkavállalókkal telik meg ez a szálloda, s a térség fejlődése a következő időszakban is folytatódik – mondta Czomba Sándor.

A nyírbátori munkásszálláson gépesített, berendezett minigarzonok várják a munkavállalókat, mutatta be az épületet Máté Antal polgármester

Fotó: Sipeki Péter

Munkahelyteremtés, fejlődés a városban és a térségben

– A járásunkban egy évtizeddel ezelőtt még 6000 volt a munkanélküliek száma, ez már a harmadára csökkent, ahogy a közfoglalkoztatottak száma is, 5000-ről 1500-ra – erről már dr. Simon Miklós beszélt, hozzátéve: e mögött rengeteg munka áll, és az a törekvés, hogy helyben teremtsenek munkahelyeket.

– Erről szóltak a fejlesztések is; mintegy 62 lényeges program valósult meg több mint 44 milliárd forintból. Ennek negyedét konkrétan munkahelyteremtésre fordíthattuk a cégeknek nyújtotta támogatásokkal. Több multinacionális vállalat ide települt és terjeszkedett, a kormány pedig több mint 10 milliárd forinttal támogatta a munkahelyteremtési céljaikat, a foglalkoztatás bővítését – mutatta be számokkal is a város és a térség fejlődését az országgyűlési képviselő. A jövőről is szólva megjegyezte: a TOP Pluszban 13 program mintegy 4,3 milliárd forint értékelő fejlesztést – például bölcsődeépítést, fürdőfelújítást, óvodafejlesztést, útépítést – jelent a városban.