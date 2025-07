Ide még a Terminátor is visszatérne – a nagykállói strand láttán leesett az állunk (+fotók, videó)

Úgy szikrázott a nap a vízen, hogy el kell fordítanunk a fejünket, pedig kifejezetten vonzotta a tekintetünket a medencék kékje, a fröcskölő, pancsoló, ugráló gyerekek öröme, a felnőttek nyugodt mosolya. A fák alatt családok hűsöltek, a padokon az értékmegőrző plédek alatt táskák, ruhák várták vissza a fürdőzőket. A nagykállói strandon jártunk – és nagyon meglepett minket, amit ott találtunk.

Nagykállói strand: megnéztük és nem hittünk a szemünknek

Fotó: Bozsó Katalin

A Nyíregyházától alig 15 kilométerre lévő egykori megyeszékhely strandja kifejezetten hangulatos. A hatalmas, árnyékot adó fák között valódi gyöngyszemre lelnek, akik csilli-villi vízipark helyett egy csendes, igényes, tiszta és nem utolsósorban pénztárcabarát fürdőt keresnek. A bejárat mellett kifüggesztett árjegyzék szerint

a felnőtt napijegy 1825 forint (nagykállói lakcímkártyával rendelkezőknek 1625 forint),

a gyermek, diák és nyugdíjas jegy pedig 940 forint (nagykállóiaknak 810 forint).

Akik délután, 16 és 19 óra között váltanak belépőt, azoknak felnőttként 940, gyermekként és nyugdíjasként 650 forintot fizetniük – sőt, a helyieknek még ennyit sem. Szezonbérletet is lehet váltani, de van havi és 14 napos bérlet is, a fürdés nélküli kísérőjegy pedig 500 forint. Igaz, hogy Kelet-Magyarország legolcsóbb fürdőjének áraival nem vetekedhetnek a nagykállóiak, de még így is nagyon megéri, hiszen egy átlagos családnak (két felnőttnek és két gyereknek) összesen 5530 forintba kell belépőre költenie. Összehasonlításképpen: egy nagyobb fürdőkomplexumban ennyit kérnek el egyetlen diákjegyért.