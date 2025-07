Már több mint ötszázan töltötték le a NAV ePénztárgép és az eNyugta alkalmazást

Az idén július 1-től kétféle e-pénztárgép használható: a felhő-, illetve a hardveralapú. Az előbbi gyakorlatilag egy mobilalkalmazás – ilyen például a hivatal ingyenes NAV ePénztárgépe –, ami kiegészíthető egy egyszerű nyugtanyomtatóval, ha a vevő papír nyugtát szeretne kapni; az utóbbiban pedig egy adóügyi egység biztosítja a folyamatos adatkapcsolatot a NAV-val. A NAV saját fejlesztésű, felhőalapú app-ja már mindenkinek elérhető az alkalmazásáruházakban, de más fejlesztők is csatlakozhatnak: a forgalmazási engedély feltételei és a műszaki dokumentáció elérhető a NAV honlapján - tájékoztatta portálunkat a a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vármegyei igazgatóságának kommunikációs referense.

A felhőalapú e-pénztárgép gyakorlatilag egy okostelefonra letölthető alkalmazás, a NAV saját fejlesztésű, felhőalapú app-ja már mindenkinek elérhető az alkalmazásáruházakban

Illusztráció: Shutterstock

Több százan letöltötték már a NAV alkalmazását

A jelenleg papírnyugtát használó vállalkozásoknak érdemes igénybe venni a Nemzeti Adó- és Vámhivatal legújabb fejlesztését, és a nyugtákat, egyszerűsített számlákat a NAV ePénztárgép mobilalkalmazásán keresztül néhány kattintással kiállítani. Az e-pénztárgép használata teljesen önkéntes, ám ennek ellenére már több mint ötszázan letöltötték a NAV ingyenes alkalmazását.

A július 1-jén hatályba lépett újfajta szisztéma, az e-pénztárgép-rendszer alapértelmezetten teljesen papírmentes, ezáltal csökkenti az adminisztrációt és költséget takarít meg. Az e-pénztárgép mellett szól az is, hogy a rajta keresztül szolgáltatott adatokkal az adózó már eleget tesz a bizonylat-megőrzési kötelezettségének is, a vállalkozás bizonylatmegőrzési kötelezettsége automatikusan teljesül, a nyugtatár ugyanis tíz évig tárolja a beérkezett adatokat, így az e-pénztárgép az egyszerű, gyors és fenntartható megoldást kínál a vállalkozóknak.

De a vevők oldalán is jön a digitális forradalom: az úgynevezett vevői alkalmazással - amilyen például a NAV eNyugta-alkalmazása - elektronikusan gyűjthetők és visszakereshetők a nyugták, garanciális vásárlásokhoz szükséges bizonylatok. Mindez név nélkül történik, tehát a vásárlás ugyanúgy anonim marad, mint korábban, a papíralapú világban. A fogyasztói jogok érvényesítése ezzel sokkal gyorsabbá és egyszerűbbé válik.

A most papírnyugtát kiállító vállalkozóknak a költségcsökkentés és egyéb előnyök miatt minél előbb érdemes átállni, de 2026. szeptember 1-ig azért is célszerű, mert akkortól kell majd digitálisan adatot szolgáltatniuk minden nyugtáról (a kézi nyugtákról és a számítógéppel előállítottakról is). A nyugtaadatszolgáltatási kötelezettség az e-pénztárgép használatával teljesül, a rendszer ugyanis online küldi a NAV részére a nyugta kötelező adatait. Az online pénztárgépek egészen 2028. július 1-jéig működhetnek, de a pénztárgéphasználatra kötelezettek önkéntesen már ezen időpont előtt is átállhatnak a hardveralapú e-pénztárgépre.