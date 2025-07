Fura nevek, különleges helyek – hét nem hétköznapi településnév Szabolcs vármegyéből

Jánkmajtis

A település nevét először 1252-ben említik az oklevelek, amikor szó esik a Jánkkal határos Gerecsény nevű birtokrészről. Az 1300-as évek elején a Jánky család birtokolta, majd az 1320-as évek végére a Majtisy

család tulajdonába került.

Ököritófülpös

A mai település három falu — Ököritó, Fülpös és Mácsa — múltját őrzi, ezért történetük külön-külön is fontos.

1950-ben Fülpös hivatalosan is egyesült Szatmárököritóval, az új név pedig Ököritófülpös lett, jelezve a két településrész közös jövőjét, még ha a helyiek máig külön községként is gondolnak rájuk.

Mácsa már korábban elnéptelenedett, majd fokozatosan beleolvadt Szatmárököritó határába, így hivatalos nevét nem őrizte meg, de dűlőnévként tovább él.

Szabolcs vármegye településnevei között tényleg akadnak igazán különlegesek, amik megfogják a figyelmet. Lehet, hogy egyik-másik név már ismerős, vagy épp egy titkos kedvenced lesz. Neked melyik tetszik a legjobban?

