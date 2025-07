Nikola Tesla története életre kel – díjnyertes musicalshow a Rózsakertben augusztus 3-án!

Augusztus 3-án, vasárnap 20.30 órától Ázsia legnagyobb musicalfesztiváljának, a DIMF-nek az „Év Legjobb Musicalje” díját elnyert előadása, a Nikola Tesla - Végtelen energia várja a nézőket a Rózsakert Szabadtéri Színpadon. Az első magyar előadásként Dél-Koreába meghívott musical modern, látványos formában dolgozza fel a híres tudós életének legfontosabb felfedezéseit, és elkalauzolja a közönséget Smiljan szülőfalujától a Niagara-vízesésig, végigvezetve Tesla sorsfordító pillanatain. A színpadon többek között Kautzky Armand, Lux Ádám, Gerner Csaba, Füredi Nikolett, Mikola Gergő és Szabó Máté kelti életre a történet szereplőit.

Fotó: Béli Balázs

Végtelen energia

Nikola Tesla kétségtelenül minden idők egyik legkitűnőbb lángelméje, akinek zsenialitását csak Arisztotelészéhez és Leonardo da Vinciéhez hasonlíthatjuk, egész világunkat átalakító találmányait pedig már kortársai is a kerék és az egyiptomi piramisok jelentőségéhez mérték. Főként Tesla felfedezéseinek és szabadalmainak köszönhető, hogy az elmúlt évszázad során az elektronikai eszközök a mindennapjaink nélkülözhetetlen részévé válhattak, hiszen példának okáért az okostelefon vagy a vezeték nélküli elektromos töltés alapelveit is elsőként személyesen maga, Tesla fektette le.

A különleges személyiségű tudóst több ország is joggal érzi magáénak. Kevesen tudják, de a szerb származású, horvát területen született Tesla szakmai karrierje Budapestről, a Puskás Telefontársaságtól (első munkahelye) indult, később, már világpolgárként elérve Amerikába, ahol megvalósíthatta gyermekkori álmát, amikor is megtervezhette a Niagara-vízesésre épített anno világcsodának számító erőművét. És mivel a tudós sok egyéb más emberi, baráti szállal is erősen kötődött Magyarországhoz, ez a tény remek apropóul szolgált arra, hogy a TBG Production 2020-as nagypremierjének témáját ezen kiváló elmének szentelje. A két felvonásos, lendületes és rendkívül látványos zenés darab így amellett, hogy ragyogó szórakozást ígér, segíthet újra felfedezni, új oldaláról megismerni a mára közismert név mögött rejtőző csodálatos zseni elme életzsibongással teli világkalandozását!