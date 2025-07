Nyíregyházára csöppent a lány, ledöbbent, hogy milyenek itt az emberek!

Üdv! Új vagyok ebben a csoportban. Nemrég csatlakoztam, mert szeretnék köszönetet mondani – ha nem is jut el mindenkihez –, szeretném elmondani, hogy vannak még jó emberek, itt Nyíregyházán is. Korábban nem volt okom Nyíregyházán tartózkodni, így nehéz volt tájékozódnom.

Váratlan rosszullét miatt kerültem be a kórházba, de nem számítottam rá, hogy hamarabb kiengednek. Nem volt nálam sok pénz, csak aprópénz. Mivel hamarabb kiengedtek, nem akartam ott várakozni, hogy valaki értem jöjjön, ezért elindultam a vasútállomásra. Többen is nagyon türelmesen és kedvesen segítettek az útbaigazításban, mert mindig elakadtam. Néhányan még egy darabon kísértek is, sőt, térképet is fotóztak nekem.

Valami gond lett a telefonommal, ezért nem tudtam használni a térképet. Ebben a nagy melegben sokan közvetlenek és türelmesek voltak. A vasútállomáson jegyet vettem, de számolgatnom kellett, hogy lesz-e elég pénzem pótjegyre az InterCity-re. A jegykiadó nagyon kedves volt, és kész lett volna nekem akár a pótjegyet is elintézni – miután elmondtam, hogy a kórházban voltam, és nem biztos, hogy lesz annyi pénzem –, de akkor a későbbi vonattal megyek. Hála Istennek volt elég apróm és még 50 forint is.

Mivel nem voltam túl jól, megkérdeztem, mikor megy hamarabb a vonat, részletesen elmondta türelmesen, mennyi plusz pótjegyre van szükség, stb. Aztán nagyon elkezdtem szédülni és szomjas lenni. Kiderült, hogy nem volt nálam elég víz, ráadásul az is langyos volt, mosdó pedig nem volt nálam.

Ezért megkértem a jegypénztárost, hogy adna-e egy kis vizet. Ő persze kedves és készséges volt, nem utasított el, mosolygott. Nagyon jól esett ez az emberség és kedvesség, amit Nyíregyházán tapasztaltam. Nagyon hálás vagyok, hogy még vannak ilyen kedves, segítőkész emberek!

Már egyszer kellemesen csalódtam Nyíregyházán, körülbelül két és fél éve, de az egy hosszabb történet lenne. Köszönöm mindenkinek a segítőkészségét! Főleg a fiatal anyukának a gyönyörű pici babával, a srácnak, aki a templom mellett eljött velem egy darabon a hűvösbe, hogy térképet nézzünk, valamint az állomáson dolgozó szőke vagy szőkés fiatalembernek, aki jegypénztáros volt.

Mondtam neki, hogy az életem menti meg a vízzel, amit adott. Még külön kihozta nekem a vizet, mert az üveges palack nem fért volna ki az üvegnél. Aki tudja, adja tovább, és aki magára ismer, legyen büszke magára! Innen is köszönöm még egyszer!

Köszönettel: Brigi