Légy a levesben, büdös hal, véres hús, bunkó személyzet: ezt tapasztalták a vendégek a nyíregyházi éttermekben

Nyíregyháza és a vármegye szinte hemzseg a turistáktól, rengetegen özönlenek a térségbe nemcsak ilyenkor nyáron, hanem az év többi részében is. Sokféle program és látnivaló mellett nagyon finomakat is ehetnek a vármegyei és nyíregyházi éttermek vendégei, akik sokszor hangot is adnak a véleményüknek.

A nyíregyházi éttermek általában jól teljesítenek

Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Nyíregyházi éttermek értékelése

Szerencsére az értékelések nagy része a maximális pontszámok felé közelít, nem véletlenül érdemelte ki Az év turisztikai városa címet ismét Nyíregyháza. Magyarország egyik vezető turisztikai szaklapja, az Utazó magazin 2025-ben is meghirdette hagyományos közönségszavazását, amelyben Az Utazó, valamint Az Üzlet és a határon túli partnerlapok felületein leadott szavazatokkal a tavalyi esztendő legjobb hazai és határon túli turisztikai szolgáltatóira lehetett voksolni. Ezt a díjat természetesen a vendéglátóipari egységek is befolyásolták, azonban az üzemeltetőknél valami hiba bármikor becsúszhat a gépezetbe. A vendéglátás minősége nem minden esetben tart lépést az elvárásokkal. A negatív véleményeket vesszük most górcső alá, hátha tanulnak belőle a helyi egységek. A Google-n néztük meg a megjegyzéseket, ahol a sok pozitív vélemény mellett bizony előfordult néhány kedvezőtlen észrevétel is.

A vendégek javarészt a higiéniát, az ételek ízét, minőségét, a hőséget és a tisztaságot kifogásolták.

Igen rossz véleménnyel távozott egy társaság Sóstóról, pedig a régi szép emlékek miatt tértek most vissza:

Nyolc éve voltunk ott, és direkt ott szerettünk volna enni, mert akkor nagyon meg voltunk elégedve. Most viszont nagy csalódás volt. Nyolcan voltunk, tehát 4-5 féle ételt is megkóstoltunk. A prímet a halászlé vitte, amibe volt egy légy. Miután visszavitte a pincér, szóltunk, hogy nem kérünk másikat helyette, erre szinte erőszakosan közölte, hogy már készítik, és ki is hozta. Nem voltak finomak az ételek, és a minőséghez képest nagyon drága volt. A számlán szerepelt a 10%-os szervízdíj is, tehát a legyünk is erősen feláras volt. 36.000Ft-ot fizettünk. Ja! És a 8 ételből, 5 kis adag volt.

Ugyanerre a vendéglátóipari egységre mások is panaszkodtak már:

Büdös volt a hal amit kihoztak, természetesen visszaküldtük, ennek ellenére a számlán szerepelt az ára… Soha többet!

Ilyen árak mellett túlzásnak érzem, hogy melegített, nem frissen sült ételeket szolgáljanak fel. A leveseik pedig közel ehetetlenül sósak. Nem ajánlom senkinek.

Ennek az étteremnek még egy kisgyerekes édesanyát is sikerült kiborítania:

Egy alkalommal volt szerencsém ehhez a helyhez. Kiváló pogácsát szolgáltak fel az ételek előtt, valószínűleg helyben süthették. A Stroganoff bélszín amit rendeltem jól mutatott a tányéron, óriási adag volt, de az íze csapnivaló. Tele gépsonkával vagy valami bizonytalan eredetű felvágottal, minimális hússal (talán bélszín volt, talán nem). Ha nem adták volna neki a Stroganoff nevet még lehet bele is törődtem volna. A pincérek segítőkészségéről annyit, hogy a babakocsival 10 percig küzdöttem, mire el tudtam helyezkedni. Ezt sikerült végignéznie a személyzetnek mindenféle segítség nélkül.

Szintén Sóstógyógyfürdőn érte kellemetlen meglepetés a vendégeket, volt aki a kutyának vitte haza a drága, de ehetetlen ételt:

Nyár közepén voltunk ott. Árnyékban kb. 38°c volt, az étteremben sem klíma, de még egy ventilátor sem volt. Mivel nyitva volt az összes ajtó így tele volt léggyel az étterem. A pincér már az első pillanattól nem volt szimpatikus, bunkó volt és lassú a kiszolgálás.

Fő ételnek mind a ketten valami tarjás, karajos sült húst kértünk. Elég sok ideig készült, de sajnos ez sem volt elég nekik ahhoz, hogy rendesen átsüljenek a húsok. A páromé ehetetlenül rágós volt az enyém pedig a karaj rágós a tarja pedig még belül véres volt, valamint teljesen íztelenek voltak. Mikor ezt szóvá tettem a pincérnek, akkor annyit mondott, hogy a tarja egyébként is egy rágós hús..., de semmi baj vissza viszi és sütnek még rajta... Kb 10 perc múlva hozta vissza, jól meg volt pirítva a külseje és tocsogott az olajtól. Belül viszont ugyan olyan rágós volt mind. Én egy kicsit ettem belőle mert éhes voltam, a párom már hozzá sem nyúlt. Végül elcsomagoltattuk őket hátha a kutya majd megeszi. Kértem a számlát, ami nem volt kevés és semmi kedvezmény nem volt az ehetetlen ételek miatt. Soha többé nem megyünk oda és nem is ajánlom senkinek, hogy gazdagítsa őket.

Sajnos Nyíregyháza belvárosában is érik kellemetlen meglepetések a vendégeket, akik biztosan nem fognak visszatérni azokba az éttermekbe, ahol sok negatív élmény érte őket:

Minősíthetetlen kiszolgálás, 15 perc alatt egy pincér sem talált oda az asztalhoz, pedig csak négy asztalnál volt vendég. A mosdóban nincs működő kézszárító, sem törölköző. Pincér a pultnál netezik. Fogyasztás nélkül távoztunk. Soha többet nem jövünk!

Több éve visszajáró vendégek vagyunk, de azt tapasztaljuk, hogy évről évre süllyed a felszolgálok viselkedése. A nyáron a pincér az ajtót támasztva mobilon játszott miközben több vendég is volt. Egy mosoly nincs az arcán egy nyegle modortalan ember, sajnos ő szolgált ki bennünket. Lassan elfogynak a vendégek egy ilyen bunkó alkalmazott miatt.

Kíváncsiak voltunk, arra is, hogy a vármegye más településein működő éttermek milyen minősítést kaptak a vendégektől. Ha rosszat, akkor azt mivel indokolták.