Egyik napról a másikra zárták be a nagy múltú gyárat, rejtélyesen tűntek el dolgozók

Valaha sokat termelt a Forte gyár

Fotó: Vaskó Tamás

Nyíregyházi fotós az enyészet helyszínén

A váci Forte gyár nyolcvanöt éven át, 2007-es bezárásáig volt a magyar fotótörténet fontos része, de már üresen áll, a pusztulás és az enyészet fogadta az urbex fotóst. Elmesélte, hogy nagyon szomorú és lehangoló volt ilyen állapotban látni a lepusztult épület komplexumot, ami egy fásított park közepén fekszik. A Forte gyár Közép-Európa egyetlen fényérzékeny anyaggyára volt. A Kodak cég brit leányvállalata 1913-ban kezdte meg a később legendássá vált fotókémiai gyár építését Vácon. A termelés 103 évvel ezelőtt, 1922-ben indult el.

Egy különleges filmhíradó is bemutatja, hogy milyen nagy munka folyt a gyárban.

- Vác azért bizonyult kiváló helyszínnek, mert a vasúti és a vízi közlekedés is adott volt. Kezdetekben hét féle fotópapírt gyártottak a váci Kodak gyárban, közöttük olyat is, ami a röntgenlaborokat is kiszolgálta. A második világháború elején az angol vezetőség elhagyta a gyárat, amit 1944-ben hadiüzemmé minősítettek át. Az épületeket a hadműveletek során több bombatalálat is érte, időközben a benne működő gépeket és a raktáron lévő nyersanyagokat nyugatra szállították. A Magyar Általános Hitelbank 1947-ben megvette a Kodaktól, 1948 elején pedig államosították a vállalatot. Ekkor kapta a Forte Fotókémiai Iparvállalat nevet is. Az üzem a termelést 129 fővel kezdte meg, ezzel a fotópapír mellett beindult a filmek és fotólemezek gyártása is - részletezte Vaskó Tamás, és hozzátette: először a roll filmet kezdték el gyártani, majd a keskeny filmet is, amelyek szintén láthatók még mindig a a festéktől málló, penészes falakon lévő rohadó polcokon.