Nyíregyházi kertből került elő a csöpp holttest!

A bejegyzést közzétevő hölgy kétségbeesetten kérdezte a csoport tagjait, mit lehet tenni ilyen helyzetben, kihez fordulhat segítségért. Szerencsére a közösség azonnal reagált, és több hasznos tanács is érkezett – így most már mások is tudni fogják, hogyan kell eljárni, ha hasonló esettel találkoznak.

Forrás: Nyíregyen Hallottam

Mit tegyünk, ha magára maradt kis sünt találunk? Egy kommentelő ezt is felfedte.

1. Helyezzük biztonságba az állatot:

Tegyük egy kosárba vagy kartondobozba, amit kibélelünk törölközővel. Fontos, hogy meleg, nyugodt környezetet teremtsünk neki, hiszen az ilyen kicsik nagyon gyorsan kihűlhetnek.

2. Gondoskodjunk a melegen tartásról:

Tegyünk mellé egy langyos vizes palackot (zokniba csavarva) vagy melegítőpárnát. Ez segíthet stabilizálni a testhőmérsékletét.

3. Soha ne adjunk neki tejet!

A tehéntej kifejezetten káros a sünök emésztésére, súlyos problémákat, akár halált is okozhat. Langyos vizet adjunk neki pipettával vagy fecskendővel.

4. Mit ehet egy kis süni?

Amennyiben már nyitva van a szeme és láthatóan nagyobbacska, kaphat például főtt csirkehúst, natúr darált húst vagy jó minőségű nedves macskaeledelt (például Animonda, Leonardo, Purina One).

Tilos adni: tejet, kenyeret, gyümölcsöt.

Hova fordulhatunk Nyíregyházán?

Nyíregyházi Állatbarát Alapítvány

Telefon: +36 42 727 736

Web: www.allatbarat.com

Cím: 4400 Nyíregyháza, Csatorna utca 2.

Ébredő Sünik Mentőhely (országos segítségnyújtás)

Telefon: +36 30 418 6381

Elérhetők Facebookon is: facebook.com/ebredosunik

Továbbá ajánlott csatlakozni a „Sünmentés Magyarországon” nevű Facebook-csoporthoz, ahol rendkívül aktív közösség nyújt gyors és szakszerű tanácsokat – akár képekkel is segítve a felismerést és ellátást.