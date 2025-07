Kémkedik utánunk a telefonunk? A lehallgatásnak is van határa!

Azon már meg sem lepődünk, ha a családi asztalnál a hétvégi programról beszélgetve az okostelefonunk folyamatosan ilyen témájú hirdetésekkel bombáz minket. Erre egyes okostévék is képesek, s lassan megszokjuk, hogy a mesterséges intelligencia irányította világban egyre többet tudnak rólunk, azaz egyre kevesebb titok marad valóban titok.

Az okostelefon kijelzőjén zöld vagy sárga pont jelenik, ha egy alkalmazás használja a mikrofont vagy kamerát

Fotó: iphone

Számos olyan funkció is van ezekben az eszközökben, amikről hosszú évek használata után sincs fogalmunk se. Ezek a „rejtett opciók” az alkalmazásokhoz köthetők és ha nem megbízható app-ot telepítünk, akkor komoly veszélyt is jelenthetnek. Ön tudja mit jelent, ha sárga vagy zöld pötty világít az okostelefonján miközben beszélget? Pedig nem véletlenül világít, és ha magától villan fel, akkor nem árt óvatosnak lenni és alaposan átnézni a telefont.

Okostelefon: nem minden alkalmazás az, aminek látszik

– Sokan, amikor először veszik észre a zöld pöttyöt, azt hiszik, ők „nyomkodtak” el valamit a telefonon. Az első és legfontosabb kérdés, csak akkor látják, amikor telefonálnak, vagy akkor is megjelenik a kijelzőn, ha nem használják? A legtöbben iPhone-t vagy Androidos telefont használunk, a zöld vagy sárga pont pedig azt jelzi, hogy a telefonunk egyes alkalmazása használja a készülék kameráját vagy mikrofonját. Ez a gyártók szándéka szerint diszkért tájékoztatás ad a felhasználónak. Az Instagram is használja fotók készítéséhez, ilyenkor zöld fény jelzi, hogy a kamera aktív. Ha valaki a WhatsAppon keresztül hangfelvételt készít, a sárga/zöld világítás mutatja, hogy a mikrofon aktív, a Google is bekapcsolja a mikrofont, mert a hangalapú kereséshez szüksége van a mikrofonra – magyarázta Gaál Attila informatikus.

– Fontos tudni, hogy nem minden alkalmazás rosszindulatú, és él vissza a kamera vagy mikrofon használatával, az így szerzett információkkal. A megbízható alkalmazások mellett sajnos vannak olyan app-ok, amelyek engedély nélkül használják ezeket. Ha nem telefonálunk, nem használunk egy app-ot sem, és mégis látjuk a pontot, akkor a háttérben egy másik alkalmazás engedély nélkül kapcsolta be a funkciót, és ez már okot adhat az aggodalomra – jegyezte meg a szakember.