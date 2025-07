Van, aki hetedik alkalomra megy csak át - ezért buknak rengetegen a KRESZ-vizsgán!

A szakember azt is elmondta, az online KRESZ népszerűsége ellenére szó sincs arról, hogy megszűnt volna a hagyományos, tantermi KRESZ-oktatás. „Csupán” arról van szó, hogy a tanulók részéről nincs rá igény, ezért nem is indulnak csoportok.

Online oktatás helyett vissza a tanterembe

– A statisztikák viszont azt mutatják, hogy óriási szükség lenne a tantermi oktatásra: ma már nem ritka – sőt egyre gyakoribb –, hogy egy tanuló 4–7 nekifutásra megy át a KRESZ-vizsgán. Ez egészen döbbenetes, és a helyzet még rosszabb, ha azt is hozzátesszük, hogy az online oktatás után kifejezetten jó eredménnyel vizsgázók tudása is bőven hagy kívánnivalót maga után.

Rengeteg olyan bonyolultabb eleme van a hazai KRESZ-nek, amik megértéséhez nem árt egy oktató.

A személyes magyarázat nagyon hasznos (lenne). A „régi szép időkben” egy évben akár 20 KRESZ-csoportom is volt, míg ma egy sincs. Ezzel nem is lenne akkora gond, ha az eredményekben is megmutatkozna az online oktatás szabadsága. Rengeteg KRESZ-ismeretet kell az autóban pótolni az előbb felsoroltak miatt, ami egyrészt szinte lehetetlen, másrészt a gyakorlati oktatás rovására megy – hívta fel a figyelmet a gépjármű-szakoktató, aki egy történetet is megosztott szerkesztőségünkkel.

– Ahogy többször említettem, sok tanuló még a legalapvetőbb szabályokkal, a táblákkal sincs tisztában, amikor elkezd vezetni. Ezt támasztja alá a kollégáim véleménye is

– tette hozzá a szakember. – Az egyik alkalommal vizsgán a Kereszt utcán haladtunk. Az út egy szakasza egyirányú, majd jön a veszélyre, szembejövő forgalomra figyelmeztető tábla, a kétirányú szakasz kezdete előtt. A tanuló a bukott vizsga után megkérdezte, hogy „ez a tábla valamilyen helyi, nyíregyházi sajátosság, mert ilyet még nem láttam”. Egy másik alkalommal lakott területen belül haladtunk, amikor a tanuló megpillantotta a főútvonalat jelző táblát. Korábbi tanulmányaiból derengett neki, hogy főútvonalon 90 km/h a megengedett sebesség, ezért erőteljesen gyorsítani kezdett. Kérdeztem, hogy mit csinál, és ennyi volt a válasz: „főútvonalon 90-nel lehet menni, és ott volt a tábla”. Valamit olvasott, valami rémlett neki, de az összefüggéseket, több szabály együttes alkalmazását ne is várjunk.