Politika, háború, migráció – Orbán Viktor adott interjút a Magyar Nemzet Pikk című műsorában

Hétfőn este nyolc órakor került ki a Magyar Nemzet Youtube-csatornájára a Pikk Bayerral és Ambrózyval legújabb adása, amelynek vendége Orbán Viktor miniszterelnök volt.

Orbán Viktor interjút adott a Magyar Nemzet Pikk című műsorában

Párt vagy digitális mozgalom?

Bayer Zsolt publicistával és Ambrózy Áronnal, a Pestisrácok.hu munkatársával a magyar politika sajátosságairól beszélt a kormányfő, aki humorral megjegyezte: „aki nem tud ultizni, az nem lehet miniszterelnök”.

„Ahogy az ultiban, úgy a magyar közéletben is az a logika érvényesül, hogy ha valaki egyedül próbál nyerni, ketten összefognak ellene..."–hangzott el a műsorban, amikor a politikai színterekről, játszmákról volt szó.

Orbán Viktor beszélt a hagyományos politikai pártokról, valamint az új típusú „digitális mozgalmakról is. A Tisza egy digitális politikai mozgalom, nincsen pártjuk – rögzítette a kormányfő. A Fidesz kapcsán elmondta, hogy hosszú ideig nem volt digitális politikai mozgalmuk, de néhány hónapja elkezdték létrehozni a Harcosok Klubját. Mint jelezte, ha most lenne egy Fidesz kongresszus, akkor el tudná mondani, hogy amit 2022-ben vállaltak, annak több mint a 90 százalékát megcsinálták.

A műsorban szó esett az Európai Unió jövőjéről is. Ez utóbbival kapcsolatban a kormányfő megjegyezte: – „Ami eszementségnek tűnik, az valójában az Európai Egyesült Államok felépítésének birodalmi koncepciója, ami ellen harcolunk.”

„Megveszekedett vagyok abban a kérdésben, hogy ide migránsokat nem lehet beengedni, és sosem lehet elfogadni, semmilyen jogi státuszt nem szabad nekik adni, mert akkor végünk van, nincs visszaút. Én látom, hogyan estek el a többiek, és nem akarom, hogy a hazám így végezze, ezért itt, ellen kell állni..."

A miniszterelnök elmondta, ha kitartanak, akkor a V4-et újra létre tudják hozni, amire komoly esély van a következő egy évben, s az európai közhangulat változását felhasználva, ismét elő lehet állítani egy egyensúlyt a birodalmi gondolkodás és a nemzetek Európája között.

Az adásban szó esett Sebestyén József haláláról is, akit kényszersorozás során halálra vertek Ukrajnában. A tragikus eset kapcsán a miniszterelnök elmondta: egy háborúban álló országban szörnyű dolgok szoktak történni, de az nem fogadható el, hogy agyonvernek embereket. Véleménye szerint az Európai Uniónak nem lehetne a történtek után csendben maradnia. Jelezte, hogy Brüsszelben is dörömbölnek az ajtón, hogy lépjenek fel az ukrajnai kényszersorozások ellen. A teljes beszélgetést itt találhatják meg olvasóink: