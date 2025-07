Orgonamuzsika jótékonysági céllal, ugyanis jótékonysági hangverseny várja az érdeklődőket Nyíregyházán a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban a Filharmónia Magyarország szervezésében augusztus 5-én 19.30 órától. Az Orgonapont elnevezésű hangverseny teljes bevételét a római katolikus templom 120 éves Angster orgonájának felújítására ajánlják fel.

Orgonamuzsika: közreműködik Szirtes Edina Mókus

Orgonamuzsika: jegy előzetesen is váltható

Jegyek válthatók előzetesen Nyíregyházán a Turisztikai Irodában (Nyíregyháza Kossuth tér 1. sz.). A felnőtt belépők mellett váltható diák, nyugdíjas és Filharmónia bérletes kedvezményes jegy is. Természetesen a koncert előtt a helyszínen is váltató belépőjegy.

A hangversenyen orgona-, ének- és hegedűszó is várja majd az érdeklődőket, közreműködik Szirtes Edina Mókus (hegedű) és Kővári Péter (orgona). A kevésbé ismert francia barokk szerző, Clérambault különleges szerzeményei után megszólalnak Szirtes Edina Mókus zenéi is, sőt, népdalok, versek is szerepelnek a műsorban, szerves egységet alkotva a többi művel.