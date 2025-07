A metál ikonjáról posztolt a szatmári képviselő: Ozzy Osbourne-tól búcsúzik a honatya

Kedden este 76 éves korában elhunyt Ozzy Osbourne, a Black Sabbath frontembere, a brit heavy metal ikonja. Szegény birminghami családból indult, majd a helybeli zenészekből álló Black Sabbath zenekarral egészen a világhírnévig jutott.

Osbourne és a Black Sabbath Fotó: MTI-archív

Osbourne egy igazi legenda

„Halála kevesebb mint három héttel azután következett be, hogy visszavonult a színpadtól. Július 5-én Osbourne 2005 óta először újra együtt volt eredeti zenésztársaival az úttörő Black Sabbath együttesben a Back to the Beginning című, sztárokkal fellépő búcsúkoncerten, amelyen a metálzene legnagyobb nevei vettek részt. „Hat éve nem zenélek, és fogalmatok sincs, mit érzek” – mondta a tömegnek aznap este, utalva súlyos egészségügyi problémáira, beleértve a Parkinson-kór egy formáját és számos gerincműtétet” – posztolt dr. Tilki Attila, a fehérgyarmati illetőségű országgyűlési képviselő.

A világsztár életéről dokumentumfilm is készült, amely bemutatja, hogyan emelkedett fel a nehéz gyerekkorból a rocksztárságig. Sharonnal – aki egyben menedzsere is – 1996-ban hívták életre az Ozzfestet, az első kifejezetten hard rock fesztivált, ahol fiatal zenekarok is lehetőséget kaphattak a bemutatkozásra. Az énekes filmszerepekben is feltűnt, családi valóságshow-jával pedig a televíziózás történetébe is beírta nevét: a The Osbournes a Music Television legnézettebb sorozata volt – olvasható a Magyar Nemzet cikkében.