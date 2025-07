Ádi versenyt fut az idővel – segítsünk a besenyődi kisfiúnak, aki az életéért küzd! (fotóval, videóval)

– A mindig is életvidám fiú élte első 3 évében problémamentesen, a korának megfelelően fejlődött. A negyedik születésnapja előtt, 2019-ben, egy enyhe megfázást követően problémai akadtak a lépcsőzéssel. A szülők orvoshoz mentek vele és genetikai vizsgálatot kértek, mert az örökletes betegségre gyanakodtak, ami sajnos be is igazolódott