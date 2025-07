Közel négymilliárdot érhetnek ezek a számok! Szombattól már dolgoznod sem kell, ha ezt megteszed!

Luxusingatlanok, fényűző utazások, modern autók, drága ruhák már nem csak a képzelet szüleménye, csupán csak egy lottó telitalálat kell a varázslatos élethez. Több mint 4 hónapja halmozódik az ötöslottó főnyereménye, de a hatoslottónak sem volt telitalálatos szelvény hat hete.

Az ötöslottó főnyereménye közel négy milliárd forint

Fotó: Bozsó Katalin

A bűvös ötös és hatos

Az ötöslottó főnyereménye ezen a héten már 3,883 milliárd forint, míg a hatoslottón a telitalálatos szelvény nyereménye 838 millió forintra emelkedett. Tehát szombaton és vasárnap is izgulhatnak a játékosok. Az ötöslottó főnyereménye 26 éve lépte át először a bűvös egymilliárdos határt. Ez az a játék, amely több hónapos halmozódás esetén beindítja az országhatárok mentén lévő településeken a lottóturizmust is - írta meg közleményében a Szerencsejáték Zrt. A játék története során a leghosszabb ideig tartó halmozódás 39 hét volt, átlagosan pedig 11 hetente születik telitalálatos nyertes szelvény az ötöslottón. Magyarország legismertebb lottójátékán minden évben születik telitalálatos szelvény, már Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is volt olyan szerencsés, akit Fortuna a kegyeibe fogadott.

Ötöslottó és a milliárdok

Az elmúlt 10 évet nézve a legkevesebb telitalálat 2019-ben volt, ekkor csupán két nyertes vihette el a főnyereményt. Igazán szerencsés év 2022 volt, ekkor ugyanis 10 játékos is elvihette a jackpotot az ötöslottón.

A hatoslottó hat hete halmozódik, ennyi ideje nem volt olyan játékos, aki mind a hat számot helyesen találja el. A sorsolási adatok szerint a halmozódás átlagosan 5-6 hétig tart csupán ennél a játéknál. Az elmúlt évek statisztikája szerint a legszerencsésebb hét a mostani, vagyis a 29.hét, hiszen korábban ezen a héten 10 telitalálatos szelvény is született a hatoslottón.

A nyeremény halmozódása 52 hétig tarthat a játékszabályok szerint, ezután a főnyeremény nem növekszik tovább. Ha az utolsó sorsoláson sincs telitalálatos szelvény, akkor a főnyereményt, a részvételi szabályzat alapján, a többi nyertes között osztják fel. A nyerteseknek 90 nap áll rendelkezésére, hogy jelentkezzenek nyereményükért az úgynevezett nagynyertes vonalon, amely a www.szerencsejatek.hu oldalon és az értékesítőhelyeken is megtalálható.