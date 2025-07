„Az a pár száz forint szerintem senkit nem vág földhöz” – olvasóinkat arról kérdeztük, ők szoktak-e pénzt adni, ha kérnek tőlük az utcán

A Facebook-követőink már megszokhatták, hogy minden nap felteszünk nekik egy kérdést – hol könnyedebb, hol komolyabb témában. Szombaton egy kifejezetten megosztó jelenséggel kapcsolatban kértük ki a véleményüket, és nagyon sokan válaszoltak is. Szoktál adni pénzt, ha kérnek tőled az utcán? – hangzott a kérdés, amivel kapcsolatban az egyik kommentelő kifejtette: „Alkoholistáknak nem, viszont volt, amikor két kisfiúnak adtam, mert láttam, hogy rá vannak szorulva, sőt, kaját is. Volt olyan is, amikor vártam a buszt és bementem a boltba kávéért. Bejött két fiatal lány és szerettek volna innivalót venni, de nem telt ki a pénzükből, úgyhogy megvettem, amit kértek. Azok az ártatlan, boldog szemek... Megesett, hogy a boltban egy idős nénike vásárolt a kis vasárnapi ebédre, nem telt ki a pénzéből, vissza akarta vinni a terméket a kasszától, én meg mondtam, hogy nem kell, majd kifizetem. Ha az ember látja, hogy normális, akkor szívesen segít a másiknak.”

Pénzt adnak, étellel segítenek annak, aki kéri, mások szerint mindenki boldoguljon, ahogy tud – megoszlanak a vélemények ebben a témában

Illusztráció: Shutterstock

Pénzt adni a kéregetőknek: nem mindegy, kinek és mire

Egyszer egy idős bácsi állt az egyik áruháznál, kovács volt a szakmája, de nem volt már szükség a munkájára. Elbeszélgetünk és adtam neki 10 ezer forintot, karácsony előtt jól jött. Köszönte is nagyon. Amúgy is adok, ha kérnek, de annak szívesebben, aki nem alkoholra költi

– írta egy másik olvasónk.

Sokszor az őszinteség többet ér egy szívhez szóló sztorinál. Jó néhányan írták, hogy ha egyenesen a szemükbe mondja egy kéregető, hogy italra kéri, hamarabb zsebbe nyúlnak, mint amikor a buszjegyre kell, beteg a feleségem, telefonálni akarok című történetekkel áll eléjük valaki.

Gyakran felajánlják olvasóink, hogy ha pénzt nem is adnak, étellel kisegítik a rászorulót. Vegyesek a tapasztalataik ezen a téren is.

„Ételre kért pénzt, mondtam neki, hogy veszek a boltban, de az nem kellett, hát így se pénzt, se ételt nem kapott.”

Pénzt ritkán, viszont, ha megkér, hogy vegyek valamilyen ennivalót, akkor azt szívesen megveszem. Legutóbb például egy üveg hideg vizet meg egy kávét kért valaki, és nagyon szépen meg is köszönte.

„Volt rá példa, hogy vettem kenyeret, azon kívül a megunt ruháimat is el szoktam ajándékozni.”