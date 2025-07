Élve felfalnak mindent! Ne hagyd, hogy bejussanak a kertbe vagy a lakásodba!

Mi a helyzet a növényvédő szerekkel?

Bármennyire is kecsegtető és könnyű megoldásnak tűnhet, de mindenképpen mellőzzük a rovarirtó szerek használatát poloskák ellen a házikertben. Egyrészt a poloskák rendkívül szívósak, ezért nem kellően hatásos ellenük a permetezés, másrészt azokat az élőlényeket is elpusztíthatjuk, amelyek segítségünkre lennének a védekezésben: a növényvédő szer miatt elpusztult rovarok szervezete sok esetben annyi ideig és olyan dózisban tartalmazza a kártevőirtó szer hatóanyagát, hogy az a poloskát megevő madarakra és denevérekre is káros hatással lehet.

Környezetbarát készítmények

A környezetbarát készítmények minden esetben tisztán növényi hatóanyagokra építenek, és leginkább a fiatal egyedekkel szemben lehet hatásos. Ehhez a dalmátvirág vagy a féregűző varádics szárított, porrá őrölt virágából oldatot készítünk, melyet sötétben pár napig érlelünk. Az így keletkezett elegyet átszűrjük (fémszűrő használatát mellőzzük!), majd orvosi rebarbara főzetével hígítjuk.

Természetes ellenségek

Az énekesmadarak előszeretettel etetik fiókáikat kifejlett poloskákkal és lárvákkal is, és a denevérek is elcsípnek röptükben jó pár példányt. Egy átfogó, többéves kutatás bizonyította hazánkban, hogy minden egyes verébméretű énekesmadár 1 kiló rovart pusztít el, amíg az év folyamán Magyarországon tartózkodik.