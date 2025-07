Nem kerültél be sehová? Még nem késő, elindult a pótfelvételi az egyetemeken

A pótfelvételin még több száz hallgató juthat be valamelyik nyíregyházi campusra

– A pótfelvételi eljárásban meghirdetett szakok között felsőoktatási szakképzés, alap- és mesterképzési szakok, osztatlan és rövid ciklusú tanári képzések is szerepelnek. Ezek zömében önköltségesek, de állami ösztöndíjas szakok közül is lehet választani – közölte a Nyíregyházi Egyetem. A választhatószakok listája megtalálható a felvi.hu oldalon és az egyetem hivatalos honlapján, a www.nye.hu oldalon is.

A meghirdetett szakok között szerepel:

5 felsőoktatási szakképzés,

21 alapképzési szak,

18 osztatlan tanári szakpáros képzés,

3 diszciplináris mesterképzési szak,

és 4 rövid ciklusú tanári mesterképzési szak.

Kindrusz Emese, az egyetem kommunikációs munkatársa arra hívta fel a figyelmet, hogy ugyanazon jelentkezési hely mindkét finanszírozási formája egy jelentkezési helynek számít. Mint megtudtuk, tavaly 316-an jelentkeztek a Nyíregyházi Egyetemre pótfelvételin, s 219-en felvételt is nyertek. Az idén is abban bíznak több százan jelentkeznek majd a pótfelvételiben meghirdetett szakokra és képzésekre.

A Nyíregyházi Egyetem az általa meghirdetett szakok gyakorlati vizsgáit és felvételi elbeszélgetéseit augusztus 18-án tartja. A ponthatárokat az Oktatási Hivatal várhatóan augusztus 27-én teszi közzé. Az egyetem továbbra is elkötelezett amellett, hogy magas színvonalú, gyakorlatorientált képzéseket kínáljon a hallgatóknak – közölte a nyíregyházi felsőfokú oktatási intézmény.