Lélekig hatoló női finomság: ebben most mindenkinek része lehet Nyíregyházán is

Halkóné dr. Rudolf Éva önkormányzati képviselő a megnyitón elmondta, hogy számára nem szokatlan ez a kiállítás, hiszen korábban is több olyan eseményen vett részt a Kállay Gyűjteményben, amelyek újító és innovatív szemléletet tükröztek. – Két hölgy, két életút, két korosztály, egy azonban közös bennük: szeretnék a szépet alkotásaikon keresztül eljuttatni hozzánk, kifejezni a bennük rejlő érzéseket, ehhez társul a kreativitás és az a profizmus, aminek itt is szemtanúi lehetünk ezen a kiállításon. Sávolt Karolina alkotásaiban számomra a színek, a harmónia, a fiatalság, a lendület dominál, és megtalálom bennük a család iránti elkötelezettséget is. Papp Erzsébet minőségi, kézzel készített porcelán csodái pedig a finomságot, a nőiességet, a lelki érzéseket tükrözik – fejtette ki Halkóné dr. Rudolf Éva, és megköszönte a Kállay Gyűjtemény munkatársainak is ezt a lélekig hatoló kiállítást, valamint azt a sok innovatív tárlatot is amit rendszeresen szerveznek.

Vászon és porcelán

Bán Blanka művészettörténész már egy ideje figyelemmel követi korunk egyik legfiatalabb alkotójának, Sávolt Karolinának a munkásságát, aki nemrég töltötte be a 15. életévét, országos teniszbajnok, kiválóan beszél spanyolul és angolul, és mindemellett csodálatos remekműveket készít. Bán Blanka elmondta, hogy Karolinát sok szempontból inspirálja a reneszánsz képzőművészete, a barokk, a rokokó, bizonyos szempontból a szecesszió, a bizánci művészet is, mégis valami olyan egyedi, különleges, mágikus, realista stílusban alkot, ami szerinte semmihez sem fogható. Korábban Dubaiban, Nizzában, Barcelonában, Ankarában, Párizsban, New Yorkban, most nemrég Velencében is volt nemzetközi kiállítása.