Sokan önkényesen magánparkolóvá nyilvánítják a háztömb előtti közterületet Nyíregyházán?

"Miért gondolják sokan, hogy az ingatlanuk előtti közterületen való parkolás kizárólag őket illeti meg?" – tette fel a kérdést egy hölgy. – "Sőt, egyesek önkényesen magánparkolóvá nyilvánítják a háztömb előtti közterületet, és minden alkalommal – havonta egyszer parkolok ebben az utcában – ilyen leveleket találok a kocsim szélvédőjén a Csipke utcán. (Nem csak ezt a kettőt, több is van már.) Elhiszem, hogy kényelmesebb a bejárat előtt megállni annak, aki ott lakik, de ez még nem jogosítja fel arra, hogy másoknak megtiltsa az ottani parkolást. Köszönöm a figyelmet!"

Forrás: Nyíregyen Hallottam

A hölgy hozzátette: reméli, az üzenet eljut az érintettekhez is, mert személyesen még nem volt lehetősége beszélni velük.

Egy kommentelő így reagált:

"Ahol az ablakba van kirakva, hogy 'magánparkoló', ott meg kellene kérdezni, hogy – mivel közterületről van szó – fizetnek-e területfoglalási vagy területhasználati díjat, és hivatalosan be van-e jegyezve a magánparkoló az önkormányzatnál. Kíváncsi lennék, mit mondanának. Ha valóban fizetnek, azt nem papíron az ablakba tennék ki, hanem felfestenék, vagy kitábláznák a helyszínen. Ráadásul sokszor maguk az ellentmondás forrásai: egyszer azt mondják, 'magánparkoló', másszor meg, hogy 'ez nem is parkoló'."

Egy másik hozzászóló viszont árnyaltabb véleményt fogalmazott meg:

"Az az igazság, hogy az egyirányú utcákban jobb oldali parkolás van érvényben – kivéve, ha kerékpárút van. Két autó között legalább 4,5 méter távolságnak kell lennie, hogy nagyobb járművek is elférjenek. Ha ez nincs meg, és nem tudnak elmenni, akkor a tulajdonos talán félre tud állni – de te nem. Az ott parkoló autókat általában tényleg a környéken lakók használják. Mi is egy ilyen keskeny, egyirányú utcában lakunk, ahol csak jobb oldalra állnak meg az autók. Ha valaki rosszul parkol, az a garázsból való kiállást is akadályozza. Debrecenben például ki van rakva egy oszlopra, hogy 'Ne állj ide!', és mindenki tiszteletben tartja. Én is gyakran parkolok arra. A hozzászólásból úgy tűnik, hogy Ön sem szívesen sétálna, hanem egyszerűbbnek tartja más háza elé parkolni. Legyünk már megértőbbek és figyelmesebbek egymáshoz!"