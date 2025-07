Sóstói sétára invitáljuk olvasóinkat (fotókkal)

Tombol a nyár, elképesztő a forróság, így mindenki árnyékra és hűsítő folyóra vagy tóra vágyik. A nyíregyháziak minden évszakban szívesen járnak ki Sóstóra, nyáron teljesen megtelik a városrész. A helyiek mellett a turisták is kedvelik Sóstót: vonzza őket a Nyíregyházi Állatpark, a Sóstói Múzeumfalu. Sokan sétálni, kocogni járnak a tó partjára, és persze népszerűek az éttermek, fagyizók, lángosozók is. Sóstó méltán a város egyik gyöngyszeme, s ez a galériánk képein is visszaköszön.