Sóstó Serfeszt és Buboréknapok – közeleg a hétvége, mutatjuk a vármegyei programfelhozatalt

Új néven és új helyszínen tér vissza péntektől vasárnapig Nyíregyháza egyik legnépszerűbb nyári gasztrokulturális rendezvénye – a Sóstó Serfeszt. A fesztivál most először „Serfeszt és Buboréknapok” néven várja a látogatókat a Sóstó szívében, a Revitalizációs sétányon és a Sóstó Garden területén.

Sóstó Serfeszt és Buboréknapok-sajtótájékoztató Fotó: Sipos Mariann



Sóstó Serfeszt és Buboréknapok: bővült a kínálat

A rendezvény megújulásának hátteréről Matavovszky Dániel, a szervező Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. vezérigazgatója elmondta, hogy a rendezvény már több mint egy évtizede a nyíregyházi nyár egyik meghatározó eseménye. Idén azonban szerették volna még színesebbé és izgalmasabbá tenni, ezért döntöttek a névváltoztatás és a kínálat bővítése mellett. A Buboréknapokkal egy új irányt mutatnak nemcsak a sörök kedvelőit, hanem a prosecco, pezsgő és fröccs rajongóit is szeretnék megszólítani – mondta a vezérigazgató.

Az esemény az italválaszték mellett gasztronómiai fronton is erősít: helyben sütött specialitások, BBQ és street food ételek egészítik ki az élményt, hogy mindenki találjon kedvére valót. A gyermekekről sem feledkeztek meg: ugrálóvár és környezettudatos játékok várják a legkisebb fesztiválozókat.

Balogh Béla, a társszervező Sunshine Média Group Kft. ügyvezetője hozzátette: a helyszínváltoztatással az volt a cél, hogy a természet közelségében, mégis könnyen megközelíthető területen, egy hangulatos, zöld környezetben rendezhessék meg a fesztivált. A Revitalizációs sétány és a Sóstó Garden tökéletesen megfelel ennek, és reményeik szerint új minőséget ad a rendezvénynek.

A zenei kínálat idén is rendkívül színes: fellép többek között Gáspár Laci, a VOX Együttes, a Szüret Utcza, valamint számos DJ és helyi zenekar, így a jó hangulat garantált.

A rendezvény ingyenesen látogatható, és minden korosztály számára nyitott.

Bővebb információk elérhetők a XIV. Sóstó Serfeszt és Buboréknapok Facebook-eseménynél, valamint az Aquarius Nyíregyháza és a Sóstó Garden közösségi oldalain.

CSAK! Csengerben

Minden év augusztusának első hetében Csenger a színházi élet központjává alakul. Eszenyi Enikő szülővárosában hat esztendeje alapította meg a CSAK!-ot, a Csengeri Alkotóközösséget. A fesztivál pénteken kezdődik: augusztus elsején érkeznek a hallgatók. Ezúttal a filmé lesz a főszerep. Inspiráló műhelymunka, kiváló szakemberek és megannyi élmény vár újra az egyhetes workshopon. Átfogó tudás, a művészet minden irányában. Nemzetközi filmes szakember, író, rendező, producer, színésznő, fotóművész várja augusztus 3-10. között a hallgatókat.

– Augusztus elsején Molnár Levente világhírű operaénekes nyitja meg a CSAK! Fesztivált. Mester Dávid zongoraművész és a Fényerő Zenekar fellépése igazi csemege lesz. Másnap Hobo koncertjét láthatja majd a közönség. Örülünk, hogy köszönthetjük, hiszen az idén nyolcvan éves. Vasárnap az operett hódít majd, Oszvald Marika, Peller Károly és Szendi Szilvi fergeteges estét ígér. Vendégünk lesz Kádár L. Gellért, örülök, hogy elfogadta a meghívást és beszélgethetek vele. Aznap este még két 10 perces rövidfilmet láthatnak majd a nézők. Az egyik a Lilláéknál Lukács Gergő filmje, aki az idén is forgat a hallgatókkal. Aztán jön a Boldog emberek, Budavári Balázs filmje, ami már több fesztiválon díjat nyert, külön öröm és megtiszteltetés, hogy a film producere Romwalter Judit is itt lesz. Augusztus 9-én, szombaton pedig várunk minden érdeklődőt, este fél nyolckor, A CSAK! életében ez a legszebb este, amikor mindenki megmutathatja a kreativitását, a tehetségét, ahol bemutatjuk mindazt, amit a workshop ideje alatt közösen megéltünk – mondta Eszenyi Enikő a CSAK!-ról.