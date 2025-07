Nem volt semmijük, mégis mindenük megvolt – így nőtt fel a szabolcsi férfi

Üdv. Igaz történet! (sikersztorim, fogadjátok szeretettel)

Szegény családból származó, szerény gyerek voltam 1986-ban, és ezt sosem szégyelltem senki előtt. Ekkor nem volt az, hogy naponta hússzor mosom meg a kezem, nem volt egy nap tízszer kézfertőtlenítés, meg hogy lefertőtlenítek mindent. Sőt! Leírom most őszintén hogyan volt abban az időben. Mélyen a szívemből és a lelkemből emlékezem vissza.

A nagyszüleimnél nőttem fel. Kimentem a kertbe és koszos kézzel kihúztam a földből a répát, a retket, a zöldséget, az újhagymát, és úgy ettem meg ahogyan kihúztam a földből. Nem mostam meg, koszosan, koszos kézzel ettük a gyümölcsöket a fáról.A szőlőt sem mostuk meg.A tojás nagymamám szerint úgy volt j,ó ahogy kijött a tyúkból. Nem mostuk meg hipós vízben. Nyersen ittam meg a tojást. Horgászni jártunk a kis kanálisra és horgászat közben koszos kézzel ettem. Gombát szedni jártunk a kis erdőbe és nagyapám (nyugodjék) mindig vitte a gombát bevizsgáltatni a Búza téri piaccsarnokba, hogy jó-e. Sertést vágtunk háznál. Egy városi gyerek soha Nem tudja meg, hogy milyen nagy élmény. Vidékről jártunk be busszal a városba, és mindent csupasz kézzel fogtam meg.

Anyukám, ha vett nekem egy fagylaltot vagy egy lángost, akkor azt koszos kézzel ettem meg. Csupasz kézzel fogtam meg a pénzt, és utána az ennivalót. Így ettem meg, mégis soha nem volt semmi bajom. Sőt! Így erősödött meg az immunrendszerem, így nőttem fel. Akkoriban a szüleim, a nagyszüleim és a dédszüleim kiröhögtek mindenfajta betegséget, és nekem is mindig azt mondták ha valami bajom volt, hogy ne foglalkozzak vele gyerekként. Majd kinövöm.

És igazuk volt! Most meg hallom a Tv-ből, a rádióból és olvasom az interneten: a tojást meg mindent mossunk meg hipós vízben. Kész röhej ez az egész.

Soha nem volt ilyen sok betegség. A dédszüleim 90 évig éltek. Nem volt hűtő. Ha hűteni kellett valamit, akkor azt levitték a pincébe, vagy leeresztették a kútba.

A kútból vödörrel húzták fel a vizet és azt a vizet itták meg. Ez volt az igazi víz, nem volt ásványvíz. Nálunk már fúrt kút volt.

Nagyapám (nyugodjék) emlékszem mindig vitte a vizet bevizsgáltatni, hogy iható-e. Ha véletlenül leesett az étel a földre, megfújtuk és ettük tovább nem dobtunk ki a kukába!

Micsoda? Hogy ehető ételt a kukába? Nagyapám, ha meglátta volna, hogy én gyerekként ehető ételt kidobok a kukába, (hát legyek őszinte) olyat kaptam volna tőle amit életem végéig nem felejtettem volna el.

És ez volt az igazi élet! Ez volt az igazi gyerekkor! És mégis büszke vagyok rá, hogy nekem volt a legszebb gyerekkorom ami mélyen megmaradt legbelül és mindig boldogan idézem fel.

Szegénységben és nélkülözésben nőttem fel. Könnycsepp csordul ki a szememből és gördül le az arcomon, de mégis jó szívvel idézem fel.

Viszont mindig is arra törekedtem, hogy úgy éljem a szerény kis életemet, hogy egyszer majd a lelkem bebocsátást nyerjen a mennyországba. Akik most velem vannak lélekben, azokkal az elhunyt szeretett családtagjaimmal szeretnék majd egyszer újra találkozni odaát a túlvilágon.

A családomban mindenki kivétel nélkül szabolcsi ember volt és én sem felejtettem el sohasem hogy honnan indultam el. Soha sem felejtkeztem meg azokról a pajtásaimról akik velem együtt a szegénységben nőttek fel.

Ember maradtam, egy embertelenül könyörtelen szörnyű világban. Mégis felneveltek, mégis felnőttem. Kedves szüleim, nagyszüleim büszke vagyok rá, hogy jó ember lettem a ti nevelésetek által. Hálával és tisztelettel emlékezem rátok.

Nem haragszom rátok, hogy keményen fogtatok gyerekként. Remélem, hogy lesz olyan olvasóm aki átérzi a történetem mondanivalóját.

Köszönöm szépen hogy végigolvastad.

Tisztelettel és nagyrabecsüléssel az író.