Egyéjszakás kaland ára Nyíregyházán? Nem hittük el, hogy bizonyos szolgáltatásokért mennyit kérnek el

Március 16-án lépett életbe a szálláshelyek kötelező minősítéséről szóló rendelet, ami részletesen meghatározza a minősítési követelményeket, ez a turizmust is nagyban befolyásolja. Nyíregyházán is sokféle szálláshely közül lehet válogatni igény és pénztárca szerint. Akik csak egy éjszakás villámlátogatásra jönnek, a diákszállótól kezdve a többcsillagos hotelig válogathatnak a különböző minősítésű szállások közül.

A szállás egyéjszakás kalandra Nyíregyházán is sokféleképpen megoldott.

Fotó: Shutterstock

Főszezonban és hétvégén dübörög inkább a turizmus, ilyenkor más más tarifát mutatnak a szálláskereső oldalak, de az biztos, hogy egy éjszaka árában akár több mint százezer forint különbség is lehet. Természetesen ez a szállás és a szolgáltatás minőségében is érvényesül. De nézzük is, hogy mennyibe kerül, és mit nyújt a legolcsóbb szállás például egy éjszakára kettő főre augusztus 2-án.

Pénztárcabarát szállás Nyíregyházán

A legolcsóbb szálláslehetőség erre a szombati napra két főre, 11.300 forint, amit elsősorban diákoknak, fiataloknak ajánlják.

A kissé retró diákszállóban öt, illetve nyolc ágyas szobák vannak, mindegyikhez külön mosdó és zuhanyzó tartozik, és még internet hozzáférést is biztosítanak. Előzetes egyeztetést követően saját éttermükben az étkezést is meg tudják oldani, de természetesen ez már a szállás árán felül. A következő ár 16.100 forint, egy lovas turistaházban Sóstógyógyfürdőn egy emeletes ágyas szoba. Előnye, hogy olcsó, egyszerű, csendes. A zuhanyzó-wc közös, egy külön épületben található. A konyha szintén közös. A szobák 2 és 4 ágyasok, összesen 50 fő fér el, de a sátorral, lakókocsival érkezőket is szívesen fogadják a kempingben. Szintén faházat lehet kivenni Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdőn egy interaktív multimédiás ökojátszóház mellett, a Tófürdő és Parkfürdő szomszédságában 21.300 forintért ellátás nélkül, de 1600 forinttal többért, már egy nagy családi ház kertre néző földszinti szobáját is ki lehet bérelni 22.900 forintért.

Szállás luxus kivitelben

De vajon mit tud az az apartmanház, ami 208.900 forintért ad szállást egy éjszakára ellátás nélkül? Tulajdonképpen semmi különöset, csupán a három hálótérrel rendelkező 14 fős ház egésze a bérlőé, de 14 fő esetén sem kerül sokkal többe, a 214.300 forintot szétosztva, azért az ár már barátibb, mint két fő esetén.

Oros felé pedig egy különleges hotel legjobb, 32 m²-es kifinomult lakosztályában félpanziós ellátással 117.600 forintot kérnek el egy éjszakára, wellness használattal.

A lakosztály egy franciaággyal és egy további kanapéággyal rendelkezik, amely egy fő számára alkalmas, így tökéletes kisebb családok számára, akik egy magas színvonalú élményre vágynak. A 7,5 m²-es erkély a hotel legszebb kilátását kínálja a tóra, mivel a lakosztály ablakai két irányba néznek, így páratlan panorámát nyújtanak. További szolgáltatások közé tartozik a minibár, a kávéfőző és a luxus, zuhanyzós fürdőszoba, kiváló minőségű piperecikkekkel. Hasonló árfekvésű Sóstón a Hunguest lánc egyik hotele is, de erre az időszakra egy éjszakára nem lehet foglalni. A költségesebb szállások sorában Sóstó viszi a pálmát, a következő egy éjszakás kaland 87.900 forintba kerül Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő frekventált részén, egy felújított 17 szobás szálloda szobájában, de ezért az árért legalább reggelit is kapnak a megfáradt turisták, és a fürdővel is közvetlenül össze van kapcsolva a hotel, így nem kell sokat sétálni egy kis pancsikolásért. Nyíregyháza belvárosában pedig a drágább árfekvésűek közül 48.900 forint reggelivel egy letisztult, elegáns stílusú szobában egy éjszaka, de természetesen magasabb fokozatú lakosztályért itt is többet kérnek el.