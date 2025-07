"Szerettem volna, hogy rám is büszkék lehessenek" - Kisvárdai lányé lehet az ország legszebb kertje?

„Ezek az én csodás virágaim csak egy apró része a kertnek – írta. – Egykor mese kertnek hívtam, de ez a név annyira elterjedt, hogy inkább átkereszteltem Anima Fiorita virágos kertre, ami olaszul a lélek virágzását jelenti. Nem az ország legszebb kertje, de nekem a legcsodásabb, mert minden könnycseppünk, verítékünk, a szívünk és a lelkünk benne van, hogy szép legyen és mások is gyönyörködhessenek benne.”

„Jelentkeztem egy fotópályázatra, ahol nem a munka, hanem a lájkok számítanak. Péntekig lehet szavazni, de sajnos nem sikerült elég szavazatot gyűjtenem. Voltak, akik kinevettek: „Nézd, virágbolond!” – mondták.

De én tudom, hogy amit teszünk, az nem csak a saját, hanem mások örömére is szolgál. Nem töltöttem fel rengeteg képet, mert nem a versengés miatt csinálom, mégis nagyon szerettem volna nyerni, és hogy rám is büszkék lehessenek, hogy fel tudjak mutatni valamit.”

„Ez nem panasz vagy sajnáltatás – írta. – Nem akarok sajnálatot, inkább az ördögöt kell sajnálni, mert neki nincs lelke. Az utolsó napokban, mielőtt feladtam volna, mégis úgy döntöttem, nem teszem. Amíg nincs vége, nincs vége. Talán még nekem is lehet reményem, talán velem is történhet csoda.”

„Senkit nem akarok erőltetni, de ha valakinek sikerült egy pici mosolyt csalni a virágaimmal az arcára, és nem okoz nehézséget, hogy rám szavazzon, ezt a linken megteheti. Csak kattintson a linkre, majd a hozzászólások között keresse meg a nevemmel feltöltött képet, és lájkolja.”

https://www.facebook.com/share/p/1N7UQBi8NN/

„Hálás szívvel köszönök minden segítséget! Akik már szavaztak, nekik is nagyon köszönöm! Ha még nem, de megajándékoz egy szavazattal, azt is hálával fogadom! És ha virágkedvelő ismerőseinek is megosztja, hogy segítsenek lájkot gyűjteni, azt is nagyon hálásan köszönöm!”