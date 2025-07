Az a bizonyos só, ami negyven éve adja meg a találkozások ízét, zamatát Harangodon

Perzsel a nap, a forró homokban mezítlábas gyerekek csalogatják az ürgéket magvakkal, gyümölcsökkel. A csűrből jövő gyimesi dallamok keverednek a sátorban húzott szilágyságiakkal, a fafaragók az árnyasban ütemre kalapálják a vésőket, a kovácsműhelyben is éledezik a tűz. A Téka tábor csütörtök délelőtt is a nyugalom szigete, ahol már a legkisebbek is együtt játszanak, a fiatalok kézműveskednek, táncolnak, csapatokba verődve nevetgélnek, a felnőttek pedig jó ismerősként, hideg fröccsöt kortyolva beszélgetnek.

Téka tábor – népzene, néptánc, népművészet immár negyven éve

Fotó: Bozsó Katalin

Téka tábor: a moldvai táncháztól a Magyar Bandáig

Anikó egy hatalmas fa árnyékában élvezte a jegeskávéját, amikor letelepedtünk mellé a fűbe. Veterán tékás már, az is kiderült, hogy miért: férje, Nagy Barna a nagykállói Bürkös zenekar bőgőse. A banda évek óta zenél a táborban, nevük szervezőként is összeforrt vele.

– Először csak egy napra jöttünk ki, aztán kettőre, de a gyerekek annyira szeretnek itt lenni, hogy egy ideje már az egész hetet kint töltjük – mutatott a közelben felállított sátrukra. A kisebbik fia egy barátjával hűsölt egy pléden, az idősebb pedig a csűrben táncolt.

A fiúk itt szabadon, mezítláb szaladgálhatnak és focizhatnak, bogarat gyűjthetnek, leshetik az ürgéket – magyarul igazi gyerekek lehetnek. Nincs telefonozás, nincs tabletezés, csak a foglalkozások, a tánc, a koncertek, a közösség, és ez bőven elég nekik.

A női szekciót a Bürkös énekesének és hegedűsének lánya, Anna erősítette, aki a népzene bűvöletében cseperedett fel. Hazajár a Téka táborba, ahol szinte mindenkit ismer. A zenekar tagjainak hosszú barátságát a gyerekeik is „megörökölték”, egy nagy, muzsikától hangos családként telnek a mindennapjaik. Igaz, a koronavírus-járvány óta mindenkinek van civil munkája is, a banda a szívük csücske.