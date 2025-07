Ez már életveszély –38 fok jön, hőségriadóval indul a hét!

Tikkasztó hőség nyitja a hetet, napos idő várható, napközben kicsi a csapadék esélye. Hétfőn tetőzik a hőség, a nappali csúcsérték 32 és 38 fok között valószínű, északkeleten lesz kevésbé meleg–írja a met.hu.

Nem jönnek az esőfelhős, sőt, tetőzik a hőség hétfőn Forrás: met.hu

Tetőzik a hőség hétfőn

Hamisítatlan nyári időjárásunk van, sok napsütéssel. A múlt hét végén sokan hűsöltek vízparton, strandokon, ma is folytathatják azok, akik vakációjukat töltik. Az utóbbi napok tikkasztó forróságát csak árnyékos hűvös helyen lehet elviselni, vagy vízpart közelében.

A melegfronti hatás terheli szervezetünket, mely különösen megviselheti az időseket és a krónikus betegeket, de az egészséges szervezetre is hatással lehet. Az arra érzékenyeknél fejfájás, alvászavar, fáradékonyság jelentkezhet, továbbá fizikai és szellemi teljesítő képességünk is romolhat. Ennek köszönhetően sokaknál figyelmetlenség, koncentrációs zavar jelentkezhet, ami növeli a balesetek előfordulásának kockázatát. A szív-és érrendszeri betegeknek különösen megterhelő ez az időjárási helyzet. Náluk jellemzően vérnyomás-ingadozás, szédülékenység alakulhat ki.

Hőségriadó van érvényben, napközben az UV-sugárzás miatt 10 óra és délután 3 között huzamosabb időn át nem szabad a napon tartózkódni, legfőképp a kisgyerekeket kell megóvni. A megfelelő mennyiségű vízfogyasztás elengedhetetlen. Általánosságban napi 2-3 liter folyadékot ajánlott fogyasztani, de ez a mennyiség a fizikai aktivitástól és a környezeti hőmérséklettől függően változhat.

– A legveszélyeztetettebb korcsoport az idősek és a gyermekek, továbbá a szív- és érrendszeri betegek, valamint a cukorbetegek, ahol a gyógyszerszedés és az alapbetegségek miatt a forróság sokkal fokozottabban érvényesül, mint egy átlagos egészségi állapotú embernél

– hívta fel a figyelmet Ménes Dávid mentőtiszt egy korábbi cikkünkben.