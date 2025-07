Egy tölgyfa emlékezete Lónyáért, a Beregért, a jövőnek

A viharban elpusztult tölgyfa új életre kel, műalkotássá válik

A térség országgyűlési képviselője hozzáfűzte: nem engedjük, hogy ez a fa pusztán tűzifává váljon. Nagy Ernő polgármester és lelkes lokálpatriótáink segítségével azon dolgozunk, hogy faszobrászok közreműködésével új életet adjunk ennek a tölgynek műalkotás formájában. Olyat, ami múltunkra emlékeztet, Lónyát és a Bereget idézi, és egyben üzen a jövő nemzedékeinek. Mert „azok a hegyek még ma is állnak, az a csillag még ma is mutatja az utat, az a nép még ma is él.” Ez a fa állt, védett, tanúskodott. Most mi őrizzük meg az emlékét közösen.